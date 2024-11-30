Це не просто ознаки старіння. Сім ранніх симптомів слабоумства, які мають вас насторожити

Що треба знати про симптоми слабоумства

Раннє виявлення симптомів деменції та швидке звернення за допомогою може значно покращити можливості підтримки, доступні для пацієнта, але іноді цьому може перешкоджати той факт, що їх можна прийняти за типові ознаки старіння.

Опитування, в якому брали участь 1100 осіб, виявило, що багато людей мовчали, оскільки вони не були впевнені, чи симптоми, які вони помітили, свідчать про деменцію чи просто про нормальне старіння.

"Кожна третя людина (33 %), яка помітила симптоми деменції у себе або близької людини, тримає свої страхи при собі більше місяця", - повідомили експерти.

Опитування також показало, що лише 15% людей звернулися до лікаря негайно, тоді як 11% визнали, що не одразу звернулися до медиків.

Ця затримка в повідомленні про симптоми впливає на швидкість, з якою люди можуть отримати допомогу, при цьому 23% чекають більше шести місяців, перш ніж поговорити з лікарем.

Ранні ознаки деменції, такі як проблеми з розмовою, проблеми з концентрацією та провали в пам’яті, часто можна прийняти за типові ознаки старіння, такі як втрата слуху або проста забудькуватість.

Сім симптомів слабоумства

Сім можливих ранніх симптомів деменції включають:

Вам буває складно стежити за розмовою

Труднощі з концентрацією

Втрата пам'яті

Втрата слуху

Забудькуватість

Перепади настрою

Важко рухатись

Якщо ви помітили у себе хоча б декілька симптомів - варто поговорити зі своїм сімейним лікарем.