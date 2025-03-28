Це "паливо" для кишківника. Ось з чим варто пити каву для максимальної користі

Поєднання кави та шоколаду може позитивно впливати на мікробіом кишківника, сприяючи його здоров’ю. Завдяки антиоксидантам і пребіотичним властивостям ці продукти можуть підтримувати корисні бактерії, покращувати травлення та навіть зміцнювати імунітет.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського дієтолога і лікаря Тіма Спектра.
За словами експерта, кава та темний шоколад багаті на поліфеноли - рослинні сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями.
"Поліфеноли приносять користь не тільки рослинам. Вони також чудові для нас. Вони як ракетне паливо для кишкових мікробів", - сказав він.
Зокрема, науковці виявили понад 8000 різних типів поліфенолів, і їх зазвичай поділяють на чотири основні категорії залежно від їхньої хімічної структури.
Перше - це флавоноїди, саме вони відповідають за яскраві кольори, які ми бачимо у фруктах і овочах. Наприклад, вони є у помідорах та болгарському перцю.
Також є фенольні кислоти, які містяться в насінні, шкірці та листі рослин. Далі є стильбени та лігнани. Вони трохи менш поширені, але вони все одно мають потужний ефект, оскільки стильбени містяться у винограді, ягодах, арахісі та червоному вині.
"Справа не тільки у фруктах і овочах. Ви можете знайти ці поліфеноли в каві, оливковій олії першого віджиму, а також у горіхах і чорному шоколаді", - додав експерт.
Ранкова кава та шматочок темного шоколаду можуть бути частиною багатої на поліфеноли дієти. Однак, як і будь-яку іншу їжу, їх слід вживати в помірних кількостях через вміст кофеїну в каві та вміст цукру та жиру в чорному шоколаді.
Тому Тім Спектор рекомендує вживати різноманітні кольорові рослини, адже це один із найкращих способів наситити кишкові мікроби великою кількістю поліфенолів.
10 найбільш багатих на поліфеноли продуктів:
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