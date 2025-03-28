Це "паливо" для кишківника. Ось з чим варто пити каву для максимальної користі

Що варто знати

За словами експерта, кава та темний шоколад багаті на поліфеноли - рослинні сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями.

"Поліфеноли приносять користь не тільки рослинам. Вони також чудові для нас. Вони як ракетне паливо для кишкових мікробів", - сказав він.

Зокрема, науковці виявили понад 8000 різних типів поліфенолів, і їх зазвичай поділяють на чотири основні категорії залежно від їхньої хімічної структури.

Перше - це флавоноїди, саме вони відповідають за яскраві кольори, які ми бачимо у фруктах і овочах. Наприклад, вони є у помідорах та болгарському перцю.

Також є фенольні кислоти, які містяться в насінні, шкірці та листі рослин. Далі є стильбени та лігнани. Вони трохи менш поширені, але вони все одно мають потужний ефект, оскільки стильбени містяться у винограді, ягодах, арахісі та червоному вині.

"Справа не тільки у фруктах і овочах. Ви можете знайти ці поліфеноли в каві, оливковій олії першого віджиму, а також у горіхах і чорному шоколаді", - додав експерт.

Ранкова кава та шматочок темного шоколаду можуть бути частиною багатої на поліфеноли дієти. Однак, як і будь-яку іншу їжу, їх слід вживати в помірних кількостях через вміст кофеїну в каві та вміст цукру та жиру в чорному шоколаді.

Тому Тім Спектор рекомендує вживати різноманітні кольорові рослини, адже це один із найкращих способів наситити кишкові мікроби великою кількістю поліфенолів.

Які ще продукти містять поліфеноли

10 найбільш багатих на поліфеноли продуктів:

ягоди

какао

кава та чай

спеції

горіхи та насіння

червоне вино (в помірних кількостях)

оливки та оливкова олія

квасоля

овочі

соя

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