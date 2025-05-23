На це ніхто не звертав уваги в метро Лондона, поки українка не показала шокуюче відео

Блогерка з України помітила те, що здивувало мережу, хоча це буквально було в усіх на очах. Вона роздивлялася метро в Лондоні та випадково звернула увагу на тканину, якою обтягнуто місця для пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео від користувачки з ніком "lipkovska", яким вона поділилася в TikTok .

Що помітила українка

"Виявляється, можна відкрити у метро для себе багато нового, коли забув навушники вдома" - розповіла блогерка.

У вагоні метро вона почала роздивлятися тканину на кріслах. І кумедний візерунок, який на перший погляд здавався звичайною абстракцією, виявився не таким простим.

"Завжди думала, що це звичайний дизайн на сидіннях у метро. Але лише сьогодні побачила там London Eye та Bigben", - пояснила українка.

На відео дійсно можна розгледіти зображення культові лондонські об'єкти - силует колеса огляду London Eye і вежу, схожу на Біг-Бен. І після того, як ви помітите цей дизайн, "розбачити" його буде неможливо.

Ролик швидко "розлетівся" мережею. Він зібрав вже понад 300 тисяч переглядів. А в коментарях юзери пишуть, що декого це навіть шокувало. Коли щось, що буквально "перед очима", виявляться не таким простим, як здається, це дійсно дивує.

Також коментатори пишуть:

"Я навіть ніколи не думала, що там зображено"

"Фух, як добре, що я не одна така, а то я теж 2 роки думала, що то якийсь дурацький малюнок"

"Можу здивувати - такий дизайн майже в усьому громадському транспорті в Лондоні"

"Ого, дійсно".

Чому на тканині в метро Лондона такий малюнок

Сидіння з орнаментом, схожим на червоне колесо й вежу - це частина візуального брендингу транспортної системи Лондона. У різних лініях метро використовуються різні варіації дизайну. В деяких випадках вони включають зображення відомих пам’яток: London Eye, Big Ben, Tower Bridge та інші.

Такі візерунки створюють не лише для краси. Вони мають маскувати плями, зношення й додавати пізнаваності кожній лінії.

До речі, метро Лондона - одне з найстаріших у світі. Його відкрили ще у 1863 році. Наразі воно має 11 ліній і понад 270 станцій, а щодня перевезення сягають понад 3 мільйони пасажирів.