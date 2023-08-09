Це неймовірно! В Україні створили інтерактивну карту для пошуку свого коріння по прізвищу

За допомогою спеціального ресурсу можна відстежити історичні джерела, де згадувалися ті чи інші прізвища.

На інтерактивній карті можна побачити, в якій частині України мешкає найбільше представників прізвища. А також з'ясувати, в якій саме місцевості жили ваші пращури.

Варто зазначити, що актуальність місця проживання датована 2010-2013 роками, оскільки після початку війни багато людей змушені були переїхати. Однак за допомогою цієї карти можна виявити, де саме поховані ваші родичі.

Крім того, можна перевірити, до яких соціальних верств ставилися ваші пращури та яке займали місце в суспільстві.

Скріншот

Автори проєкту рекомендують розпитати старших членів сім'ї про відомих родичів, а також пошукати дані про рідних у базах XX століття.

У різні періоди історії на території нашої країни відбувалося чимало подій, через які люди переїжджали на місце проживання.

Це стосується не лише останніх військових років, а й ще Першої та Другої світових війн, Голодомору, німецької окупації та радянських репресій.