UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це неймовірно! В Україні створили інтерактивну карту для пошуку свого коріння по прізвищу

В Україні запустили ресурс для пошуку родичів та предків (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники створили інтерактивну карту, яка допомагає дізнатися про походження прізвища людини. Також по цій карті можна знайти однофамільців чи родичів у різних частинах України.

Проєкт створено спільнотою "Рідні ".

За допомогою спеціального ресурсу можна відстежити історичні джерела, де згадувалися ті чи інші прізвища.

На інтерактивній карті можна побачити, в якій частині України мешкає найбільше представників прізвища. А також з'ясувати, в якій саме місцевості жили ваші пращури.

Варто зазначити, що актуальність місця проживання датована 2010-2013 роками, оскільки після початку війни багато людей змушені були переїхати. Однак за допомогою цієї карти можна виявити, де саме поховані ваші родичі.

Крім того, можна перевірити, до яких соціальних верств ставилися ваші пращури та яке займали місце в суспільстві.

Скріншот

Автори проєкту рекомендують розпитати старших членів сім'ї про відомих родичів, а також пошукати дані про рідних у базах XX століття.

У різні періоди історії на території нашої країни відбувалося чимало подій, через які люди переїжджали на місце проживання.

Це стосується не лише останніх військових років, а й ще Першої та Другої світових війн, Голодомору, німецької окупації та радянських репресій.

До речі, раніше ми розповідали про те, де в Росії мешкає найбільше українців та як землі історично належать Україні.

А також ми писали про те, які прикраси носили українки понад сто років тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
історія з життяисторические фото