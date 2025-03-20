4 симптоми менструації, які вказують на проблеми зі здоров'ям

Менструальний цикл може супроводжуватися різними симптомами. Однак, деякі з них можуть сигналізувати про серйозні проблеми, які категорично не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти Function health.

Тривожні симптоми, які виникають під час менструації

Затримка менструації

Американський лікар Марк Хайман пояснив, що першою ознакою, яку не слід ігнорувати, є затримка місячних. Здорові менструальні цикли є постійними, і хоча час від часу мати затримку є цілком нормальним явищем, але часта відсутність - це ненормально.

Сильна кровотеча

Медик також зазначив, що не можна ігнорувати сильну кровотечу. Наприклад, коли вам потрібно міняти тампон щогодини, то це ненормально. Далі в його списку виснажливі судоми, які погіршують якість життя або вимагають надмірної кількості знеболюючих.

Передменструальний синдром (ПМС)

Такий стан змінює вашу особистість, викликає напругу у стосунках і змушує почуватися нещасними. Це може бути ознакою чогось більшого, як-от гормональний дисбаланс, який може призвести до таких речей, як синдром полікістозних яєчників, міома та інші.

Сильний нестерпний біль

Якщо біль настільки сильний, що заважає виконувати повсякденні справи, це може бути сигналом ендометріозу або інших захворювань.

Також, якщо виділення мають незвичайний запах чи колір, це може свідчити про інфекцію чи інші порушення.

Як мають проходити менструації

Менструації в нормі мають певні характеристики, які можуть варіюватися у різних жінок, але загалом вони мають виглядати так.

Тривалість циклу

Менструальний цикл зазвичай триває від 21 до 35 днів, при цьому середній цикл - 28 днів. Це час від першого дня однієї менструації до першого дня наступної.

Менструація має тривати зазвичай від 3 до 7 днів. Кровотеча може бути помірною

Обсяг кровотечі

Середня кількість крові, яка втрачається під час менструації, складає 30-40 мл. Надмірна крововтрата (понад 80 мл) може бути ознакою проблем зі здоров’ям.

Виділення

Нормальними є кров’янисті виділення, які можуть містити невеликі згустки, але без сильного запаху чи різких змін кольору.

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