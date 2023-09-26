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"Це нелюди". Даша Астаф'єва у сльозах звинуватила лікарів у смерті свого собаки

Даша Астаф'єва втратила коханого собаку Чичу (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла про горе, яке в неї сталося. Справа в тому, що її улюблений собака - Чича помер. За словами виконавиці, у цьому винні лікарі ветеринарної клініки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram-stories Астаф'євої.

Що трапилося з улюбленцем Астаф'євою

Даша розповіла, що звернулася до лікарів ветеринарної клініки, але там убили тварину.

"Люди, які це зробили – нелюди. Це ветклініка Долецьких. Я багато кому їх рекомендувала. Але трапилася жахлива ситуація недбалого та жорстокого ставлення до члена нашої родини. Це вбивці – вся команда", - написала зірка.

Астаф'єва у сльозах на відео пообіцяла повідомити подробиці трохи пізніше, а також вибачилася перед тими, кому щось обіцяла у ці два дні.

"Це Чича. Мій синок, якого вбили у ветеринарній клініці", - написала артистка.

"І всі хто каже, що це просто собака - йдіть на**й. Самі ви собаки й***ні. Він був дитиною, яку ми довірили друзям, яким було по**й на чужу дитину. Таке життя", - підсумувала співачка.

Зазначимо, що собака Чічіко - відноситься до породи сіба-іну. Зірка любила його, він був членом сім'ї.

Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

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Даша Астаф'єва