Це називають хворобою 21 століття: лікар розповіла про серйозний стан

Самотність часто називають хворобою 21 століття. Такий стан навіть називають "гострою загрозою глобальному здоров’ю" і порівнюють його вплив на організм до 10-15 цигарок на день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Психотерапевт Анна-Марія Бресешер розповіла, що самотність - це суб’єктивний емоційний стан людини, коли ми відчуваємо біль через відсутність близьких зв’язків.
Буває й так, що ми обираємо побути наодинці. І тоді йдеться про усамітнення - спосіб, у який ми беремо дистанцію з соціальним середовищем заради задоволення інших потреб.
У такі моменти людина може відчувати не самотність, а навпаки - сповненість сенсами, спокоєм та гармонією.
Наодинці ми можемо бути як задоволеними, так і глибоко нещасними. Важливо те, чи залишається відкритим шлях назад до інших.
Почуття належності має ключове значення для відчуття сенсу власного життя. Проте всі ми маємо різний ступінь вираженості цієї потреби: комусь достатньо родинного кола, іншим - друзів, професійної чи віртуальної спільноти.
Такий стан також часто пов’язаний саме з переживанням того, що світ ніби не бачить нас, не відчуває потреби в нашій присутності, чудово міг би обійтися й без нас.
Самотність ще пов’язана з довірою. Коли ми не довіряємо іншим, то стаємо обережнішими в тому, що кажемо та робимо, менш безпосередніми та спонтанними, менш відкритими.
Страждає від відчуття самотності як фізичний, так і психологічний вплив на здоров’я:
Самотність також пов’язують із тривогою, депресією, підвищеним ризиком самогубств та деменцією.
Коли людина відчуває самотність, то деякі симптоми депресії зростають.
Визнавати такий стан може бути дуже неприємно й навіть соромно, адже певною мірою йдеться про те, що наше соціальне життя незадовільне або ми не маємо великої значущості для оточення.
Часто навіть люди намагаються приховати свою самотність від інших і навіть від самих себе.
Помічними у такій ситуації можуть стати такі питання до себе:
Психотерапевт зазначила, що подібні питання можуть допомогти краще зрозуміти причину самотності.
Раніше ми повідомляли, чому люди часто не розуміють одне одного.
Також ми писали, чому люди не можуть вирватись із низки життєвих невдач.