"Це навіть позитивно": сомнолог розповіла, навіщо нам сняться кошмари

Нічні кошмари можуть бути не лише страшними, а й корисними. Вони можуть позитивно впливати на людську психіку та досвід.

Кошмари як захисна реакція мозку

"Я дотримуюся думки, що нічні кошмари - це навіть дуже позитивно. Тому що таким чином ми проживаємо життєві негативні події, негативний досвід і виробляємо умовно імунітет", - пояснює експертка.

Кошмари можуть снитися тоді, коли в людини був активний, емоційний день. Особливо, якщо людина відчувала негативні емоції, саме через неприємні сновидіння нервова система допомагає пережити ці події.

Оскільки підсвідомість все запам'ятовує, коли щось станеться, ми можемо не так активно реагувати. За словами фахівчині, навіть ранній досвід, який не зберігається у свідомій пам'яті, може проявлятися уві сні.

Нічні жахи - це не сни

"Нічні жахи - це не сновидіння абсолютно. Це стан, коли людина починає кричати, смикатися дуже сильно, в неї може бути тремтіння, однак вона спить, її неможливо розбудити", - наголошує Пилипенко.

Експертка радить не втручатися в такі епізоди.

"Краще не будити. Насправді людину дуже важко розбудити. Вона перебуває в повільнохвильовому сні. Дуже важко розбудити, і, в принципі, це майже неможливо. Лише треба перечекати, це такий епізод недовгий і не страшний", - радить вона.