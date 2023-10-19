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Це не можна ігнорувати. Медсестра назвала ранню ознаку небезпечної хвороби

Як розпізнати гіпертонію (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Медсестра Крістін Даттон розповіла про те, що багато людей можуть не помічати ранні ознаки "тихої хвороби" – гіпертонії. Однак цей "тривожний сигнал" точно не варто ігнорувати.

Як зрозуміти, що у людини гіпертонія, і на що варто обов'язково звертати увагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express.

Що таке гіпертонія

Гіпертонія, також відома як артеріальна гіпертонія або високий артеріальний тиск - це хронічний стан, при якому кров'яний тиск в артеріях постійно знаходиться на підвищеному рівні.

Нормальний артеріальний тиск зазвичай становить близько 120/80 мм рт. ст. Однак при гіпертонії тиск постійно підвищений і може перевищувати ці значення. Підвищений артеріальний тиск може негативно впливати на серце, судини та інші органи, збільшуючи ризик серйозних захворювань, таких як інсульт, інфаркт міокарда, хвороби нирок та інші.

Гіпертонія може мати як генетичні, так і інші фактори ризику, такі як недостатні фізичні навантаження, неправильне харчування, надмірна вага, куріння та стрес.

Гіпертонія вважається небезпечним захворюванням (фото: freepik.com)

Рання ознака гіпертонії

важливий "тривожний сигнал", який не можна ігнорувати. Вона стверджує, що він може бути раннім симптомом смертельної хвороби. Йдеться про пульсацію у шиї.

Якщо ви відчуваєте, що на шиї раптово почав "пробиватися" пульс, і це відчуття викликає підозри – зверніться до лікаря. Рання діагностика гіпертонії допоможе зменшити ризики.

Інші ознаки гіпертонії

Також медсестра розповіла, які симптоми можуть говорити про підвищений тиск. Не відкладайте похід до лікаря, якщо у вас є:

  • тривожність

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