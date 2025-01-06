Це може врятувати життя. Яку річ для здоров'я треба купити всім після 40 років

Що треба купити всім людям 40+

Експерт повідомив, що головним пріоритетом має бути придбання тонометра, оскільки він може на ранній стадії виявити серйозні захворювання, які можуть мати наслідки для життя, зокрема призвести до серцевих нападів.

"Якщо є щось, що я б порекомендував, це придбати домашній апарат для вимірювання артеріального тиску (кожній людині старше 40 років, молодше, якщо у вас сильний сімейний анамнез) - і контролювати артеріальний тиск вдома", - сказав лікар.

Зазначимо, що чимало людей мають високий кров’яний тиск і не знають про це, його часто називають тихим вбивцею.

Недіагностований або погано керований артеріальний тиск підвищує ризик серцевих нападів, інсультів, хвороб нирок, захворювань очей та інших речей, тому знати цифри свого артеріального тиску та підтримувати його на нормальному рівні дуже важливо

Найкращий час для перевірки - після того, як людина відпочила протягом 20-30 хвилин у спокійній обстановці.

"Артеріальний тиск природним чином коливається протягом дня, тому не хвилюйтеся, якщо всі показники не однакові, але якщо вони постійно підвищуються, зверніться до лікаря", - радить Амір Хан.

Показники, які в середньому перевищують 135-140/85-90, мають бути під контролем лікаря.

Як допомогти собі

Ви можете допомогти підтримувати свій артеріальний тиск, припинивши палити, контролюючи споживання алкоголю, вживаючи збалансовану їжу. Також намагайтеся якнайбільше рухатися, добре спати та контролювати рівень стресу.