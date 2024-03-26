Це не ліки: українцям розповіли, що потрібно приймати з обережністю для здоров'я

Що потрібно знати про дієтичні добавки

Біологічно активна добавка (скорочено БАД), або дієтична добавка - це спеціальний харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичного харчового раціону людини.

Важливо пам'ятати, що це не ліки, а харчовий продукт.

Статтею 1 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" визначено, що дієтична добавка - це харчовий продукт, який:

є концентрованим джерелом поживних речовин з поживним або фізіологічним ефектом

виготовляється у формі капсул, пастилок, пігулок та саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших формах рідин або порошків

призначений для споживання в невеликих визначених кількостях

споживається як доповнення до звичайного харчового раціону окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами

Яка інформація має бути вказана на етикетці

На етикетці дієтичних добавок, окрім обов’язкової для надання інформації про харчовий продукт має бути зазначено:

назву харчового продукту - "дієтична добавка"

назву категорій окремих поживних або інших речовин, що характеризують продукт

кількість (порцію) дієтичної добавки, рекомендовану для щоденного споживання

попередження не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання

вказівку про те, що дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування

застереження, що продукт потрібно зберігати в недоступному для дітей місці

Важливо пам’ятати, якщо у вас є симптоми, що можуть свідчити про недостатність вітамінів або ви себе погано почуваєте, звертайтеся до лікаря. Не приймайте дієтичні добавки просто, бо подумали, що вам це треба.

Дієтичні добавки та БАДи не показали свою ефективність при лікуванні хвороб або при профілактичному використанні, без відповідних показів. Неконтрольоване приймання таких засобів може навіть нашкодити. Тому важливо вчасно звертатися до лікаря.

БАДи призначені для підтримання фізіологічних норм і функцій організму, тому не можуть мати чудодійних результатів. Не можна застосовувати БАДи як основне лікування.