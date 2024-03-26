Це не ліки: українцям розповіли, що потрібно приймати з обережністю для здоров'я

В останнє десятиліття у всьому світі активно розвивається ринок дієтичних добавок. Варто знати, як обрати якісний такий харчовий продукт.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як дієтичні добавки впливають на організм та як їх вибрати.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Facebook-сторінка Держпродспоживслужби та сайт Центру громадського здоров'я.
Біологічно активна добавка (скорочено БАД), або дієтична добавка - це спеціальний харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичного харчового раціону людини.
Важливо пам'ятати, що це не ліки, а харчовий продукт.
Статтею 1 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" визначено, що дієтична добавка - це харчовий продукт, який:
На етикетці дієтичних добавок, окрім обов’язкової для надання інформації про харчовий продукт має бути зазначено:
Важливо пам’ятати, якщо у вас є симптоми, що можуть свідчити про недостатність вітамінів або ви себе погано почуваєте, звертайтеся до лікаря. Не приймайте дієтичні добавки просто, бо подумали, що вам це треба.
Дієтичні добавки та БАДи не показали свою ефективність при лікуванні хвороб або при профілактичному використанні, без відповідних показів. Неконтрольоване приймання таких засобів може навіть нашкодити. Тому важливо вчасно звертатися до лікаря.
БАДи призначені для підтримання фізіологічних норм і функцій організму, тому не можуть мати чудодійних результатів. Не можна застосовувати БАДи як основне лікування.
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