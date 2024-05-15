Це коштує грошей: нутриціолог розповіла, що дійсно допоможе знайти проблеми в організмі

Що важливо знати

Вчасно здати аналізи - це єдиний реальний спосіб визначити проблеми у організмі та їх причини.

Занепад сил, часті головні болі, зайва вага, поганий настрій, швидка втомлюваність - це все може бути симптомами захворювань (анемії, гіпотиреозу, інсулінорезистентності). Тому найвірніший спосіб визначити це - здати аналізи.

За словами нутриціолога, нерідко, анемія, гіпотиреоз, виснаження надниркових залоз або інсулінорезистентність є причиною постійного голоду, потягу до солодкого, частого апетиту.

Усунувши ці проблеми - йде зайва вага, постійна потреба їсти, перекушувати. І щоб це виявити здаємо аналізи.

"Так, аналізи коштують грошей. Але так ви інвестуєте на старті у своє здоровʼя. І за підсумком отримаєте невичерпний ресурс енергії, здоровʼя, міцного імунітету та часу. Часу на роботу себе та свою сімʼю", - йдеться у повідомленні.

До того ж важливо не просто здати аналізи, а ще й правильно їх розшифрувати за методами превентивної медицини.

Нутриціолог та зазначила, що не варто орієнтуватись на лабораторні референси, особливо, якщо самопочуття каже про наявність дефіцитів.

Чому потрібно регулярно здавати аналізи

Регулярне проходження медичних обстежень є важливою складовою збереження здоров'я та запобігання виникненню серйозних хвороб.

Зокрема, регулярні медичні огляди дозволяють виявляти та діагностувати захворювання на початкових стадіях. Раннє виявлення часто призводить до більш успішних результатів лікування та може значно покращити довгостроковий прогноз.

Існує загальний список аналізів, які потрібно здавати кожного року: