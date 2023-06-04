Хвороба чи спосіб мислення: психолог пояснила, що саме людям заважає жити тут і зараз

Війна для багатьох українців стала причиною, щоб відкладати свої мрії та плани на потім - на період після перемоги. Втім для декого таке зволікання є звичним способом життя. Люди можуть роками мріяти про щось, але так і не взятися до реалізації цього.
Про те, що таке синдром відкладеного життя і як його позбутися, розповіла психолог в направленні гештальт-терапії Луїза Олефіренко на своїй сторінці в Instagram.
"Синдром відкладеного життя - це не хвороба чи психічний розлад, це просто спосіб мислення. При СВЖ людина намагається завчасно підготуватися до життя, але це "життя" так і не стається. Вона будує плани, але вони ніколи не втілюються і через це з'являється відчуття власної нереалізованості", - пише експерт.
Що насправді криється за цим "життям на потім":
Психолог радить розпочати зміни із наступних кроків. Насамперед треба визнати наявність проблеми. Це допоможе виявити фактори, які призвели до синдрому і побачити, що з цим робити далі.
Наступний крок - трансформувати мрії в цілі. А потім - перевірити цілі на реалістичність та правильно сформулювати їх.
Далі потрібно скласти план - написати список конкретних дій для досягнення вашої цілі.
Розпочніть з малого - не треба вирішувати глобальні питання та отримувати Нобелівську премію. Зробіть маленькі кроки - якщо хочете вивчити англійську мову, то приділяйте цьому хоча б по 5 хв щодня. Потім додайте ще 5 хв і так поступово збільшуйте навантаження.
Хваліть себе за проміжні результати. Не помічаючи перших результатів і не присвоюючи їх собі, просуватись у житті буде важко. Хваліть себе і знайдіть підтримку.
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