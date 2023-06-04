Хвороба чи спосіб мислення: психолог пояснила, що саме людям заважає жити тут і зараз

Що таке синдром відкладеного життя

"Синдром відкладеного життя - це не хвороба чи психічний розлад, це просто спосіб мислення. При СВЖ людина намагається завчасно підготуватися до життя, але це "життя" так і не стається. Вона будує плани, але вони ніколи не втілюються і через це з'являється відчуття власної нереалізованості", - пише експерт.

Що насправді криється за цим "життям на потім":

невпевненість у собі

тунельне мислення

страх перед майбутнім

перфекціонізм

дитячі установки та сімейні сценарії

чужі плани та мрії

Як позбутися синдрому відкладеного життя

Психолог радить розпочати зміни із наступних кроків. Насамперед треба визнати наявність проблеми. Це допоможе виявити фактори, які призвели до синдрому і побачити, що з цим робити далі.

Наступний крок - трансформувати мрії в цілі. А потім - перевірити цілі на реалістичність та правильно сформулювати їх.

Далі потрібно скласти план - написати список конкретних дій для досягнення вашої цілі.

Розпочніть з малого - не треба вирішувати глобальні питання та отримувати Нобелівську премію. Зробіть маленькі кроки - якщо хочете вивчити англійську мову, то приділяйте цьому хоча б по 5 хв щодня. Потім додайте ще 5 хв і так поступово збільшуйте навантаження.

Хваліть себе за проміжні результати. Не помічаючи перших результатів і не присвоюючи їх собі, просуватись у житті буде важко. Хваліть себе і знайдіть підтримку.