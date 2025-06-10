"Це гнітюче, але". Зірка серіалу "Секс і місто" дала важливу пораду глядачам

Порада від Керрі Бредшоу

Культовий серіал про життя чотирьох подруг в Нью-Йорку продовжує залишатися актуальним для сучасних жінок. І хоча сьогодні багато хто критичніше ставиться вибору героїнь, іншим їхні історії залишаються до болю близькими.

"Я думаю, це могло б бути причиною для зневіри, але шоу також про те, як знайти дім і відчуття задоволення - що б це не означало для вас. Я вважаю, що люди у 20-30 років повинні шукати. Має бути щось у далечині - важливе, захопливе, те, заради чого варто чекати", - пояснила акторка.

Сара засмучена через подібність досвіду сучасних жінок до труднощів Керрі у пошуках кохання. Проте вона також бачить щасливі фінали та радить усім продовжувати шукати.

"Частково це досить гнітюче, що чудові жінки різного віку все ще неймовірно розчаровані побаченнями, але я також бачу багато щасливих фіналів", - зазначила вона.

Порада від Сари Джессіки Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Чому "Секс і місто" досі актуальний

Паркер також прокоментувала популярність серіалу серед молодого покоління Z. Їхнє життя та підхід до знайомств суттєво відрізняються, тому зірка приємно здивована, що вони лишаються натхненними щодо проєкту.

"Вони менш терплячі. Вони більш каральні. Вони не такі поблажливі до людських недоліків. Я не засуджую це, це просто те, що я чула", - поділилася вона.

На думку акторки, те, що серіал продовжує викликати цікавість, свідчить про універсальність тем, які він підіймає.

Водночас вона зазначила, що й в часи виходу шоу у людей виникали суперечливі думки.

"Тож, дуже цікаво, що вони так натхненно ставляться до цього. Це не означає, що вони не заперечують проти стосунків Біга і Керрі, того, як він ставився до неї, або вибору, який зробила Керрі. Але тоді люди теж мали такі сильні почуття", - розповіла Сара.

Паркер про "Секс і місто" (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Що відомо про серіал

Нагадаємо, "Секс і місто" виходив з 1998 до 2004 року. У центрі сюжету - молода та успішна авторка колонки, яка разом з трьома подругами Мірандою, Шарлоттою та Самантою намагається знайти кохання в ритмі сучасного Нью-Йорку.

Після завершення серіалу також вийшло два повнометражних фільми, а зараз на HBO транслюють сиквел "І просто так", де героїні продовжують переживати різноманітні професійні, романтичні та дружні виклики.