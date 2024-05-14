Це гідно поваги: Чарльз III позбавив відомі світові корпорації орденів через роботу з РФ

Чому Король Чарльз III позбавив світові корпорації почесних орденів

За три роки жорстокої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія на території України, багато міжнародних великих компаній, на щастя, припинили співпрацю з країною-агресоркою.

Звісно, є компанії, які досі працюють з РФ, але роблять це відкрито з певних міркувань та, звісно, через вигоду. А є ті, хто працює за "сірими схемами". Але все таємне стає явним.

Серед таких корпорацій й американська корпорація Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також всім відомий Samsung - яка продовжує продавати техніку в Росії за "сірими схемами", попри попередні заяви про припинення постачань.

Для кроля Чарльза III, який, як і вся королівська родина, підтримує Україну, неблизька така позиція, саме тому він вирішив позбавити почесних орденів корпорації Kimberly-Clark та Samsung.

Король Чарльз III забрав ордени у відомих корпорацій (фото: Getty images)

Річ в тому, що українці написали лист до палацу, в якому йдеться таке: "Послухайте, ми не хочемо, аби ви підтримували королівськими ордерами ці компанії, які є спонсорами війни".

Це вже не перший випадок, коли королівська родина розриває зв’язки з брендами, які обрали гроші замість людяності та здорового глузду.