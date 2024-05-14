Це гідно поваги: Чарльз III позбавив відомі світові корпорації орденів через роботу з РФ

Король Чарльз III позбавив Samsung та Kimberly-Clark почесних орденів через те, що вони все ще по "сірим схемам" працюють з РФ.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Reddit.

Чому Король Чарльз III позбавив світові корпорації почесних орденів

За три роки жорстокої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія на території України, багато міжнародних великих компаній, на щастя, припинили співпрацю з країною-агресоркою.

Звісно, є компанії, які досі працюють з РФ, але роблять це відкрито з певних міркувань та, звісно, через вигоду. А є ті, хто працює за "сірими схемами". Але все таємне стає явним.

Серед таких корпорацій й американська корпорація Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни, а також всім відомий Samsung - яка продовжує продавати техніку в Росії за "сірими схемами", попри попередні заяви про припинення постачань.

Для кроля Чарльза III, який, як і вся королівська родина, підтримує Україну, неблизька така позиція, саме тому він вирішив позбавити почесних орденів корпорації Kimberly-Clark та Samsung.

Король Чарльз III забрав ордени у відомих корпорацій (фото: Getty images)

Річ в тому, що українці написали лист до палацу, в якому йдеться таке: "Послухайте, ми не хочемо, аби ви підтримували королівськими ордерами ці компанії, які є спонсорами війни".

Це вже не перший випадок, коли королівська родина розриває зв’язки з брендами, які обрали гроші замість людяності та здорового глузду.