"Це фільтр організму". Дієтолог назвала 4 речі, які зроблять нирки здоровішими

Здоров’я нирок безпосередньо залежить від способу життя та харчування. Названо прості звички, які варто впровадити для покращення стану нирок та оптимальній їх роботі.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, що може пошкоджувати роботу нирок.

Як покращити стан нирок

Знизити вживання солі

За словами дієтолога Наталії Самойленко, варто використовувати натуральні прянощі та спеції замість солі (зелень, трави, суміші приправ без солі), які підсилять смак страв.

Споживання їжі з низьким вмістом натрію і обмеження надмірного вживання білка сприяє здоров’ю нирок.

"Нирки - фільтри нашого організму, вони допомагають виводити зайву рідину та токсичні речовини з тіла", - зазначила експерт.

Знизити або виключити споживання алкоголю

Алкоголь підвищує артеріальний тиск, який негативно впливає на нирки, а також призводить до зневоднення організму, що додатково обтяжує нирки.

Правильний рівень гідратації допомагає ниркам ефективно виконувати свою функцію очищення організму.

Стежити за вживанням білків тваринного походження

Важливо знати, що надлишок білка в організмі може викликати подагру та сечокам'яну хворобу та призводити до зниження функції нирок у людей з хронічними захворюваннями нирок.

Експерт зазначила, що варто приймати ліки та БАДи лише за призначенням лікаря. Тривалий прийом та надмірне зловживання ліками збільшує навантаження на нирки.

Що шкодить

Високий тиск

Гіпертонія може пошкоджувати кровоносні судини в нирках, що ускладнює їх здатність фільтрувати відходи.

Ниркові інфекції

Хронічні інфекції, такі як пієлонефрит, можуть спричинити запалення та пошкодження тканин нирок.

Цукровий діабет

Високий рівень цукру в крові може пошкодити кровоносні судини в нирках, що веде до їх дисфункції.

Проблеми з обміном речовин - високий рівень холестерину та жиру в крові може спричинити закупорку судин і погіршити кровообіг в нирках.

Куріння

Нікотин сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, що також може впливати на здоров’я нирок.

Токсичні речовини - контактування з деякими хімічними речовинами (наприклад, важкі метали) може призвести до пошкодження нирок.

Список продуктів, які корисні для нирок

Для підтримки здоров’я нирок важливо дотримуватися здорового харчування. Ось кілька продуктів, які можуть бути корисними для нирок:

червоні ягоди (чорниця, брусниця, журавлина) - мають антиоксидантні властивості і допомагають зменшити ризик інфекцій сечовивідних шляхів

(чорниця, брусниця, журавлина) - мають антиоксидантні властивості і допомагають зменшити ризик інфекцій сечовивідних шляхів риба (лосось, тунець, тріска) - багата омега-3 жирними кислотами, що допомагають знижувати запалення та підтримують функцію нирок

(лосось, тунець, тріска) - багата омега-3 жирними кислотами, що допомагають знижувати запалення та підтримують функцію нирок овочі , такі як шпинат, броколі, морква -містять багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які підтримують здоров’я нирок

, такі як шпинат, броколі, морква -містять багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які підтримують здоров’я нирок часник - має протизапальні властивості і може допомогти зменшити рівень токсинів в організмі

- має протизапальні властивості і може допомогти зменшити рівень токсинів в організмі цільнозернові продукти (овес, гречка, ячмінь) - багаті клітковиною, що допомагає знижувати рівень холестерину і покращує функцію нирок

(овес, гречка, ячмінь) - багаті клітковиною, що допомагає знижувати рівень холестерину і покращує функцію нирок яблука та груші - містять пектин, який допомагає виводити токсини і покращує загальний стан організму

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