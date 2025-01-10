Це дуже позначається на шкірі. Продукт №1, який є ворогом кишківника

Екзема, акне, висипання чи випадіння волосся - це не просто косметичні проблеми. Часто їх причиною є порушення у роботі кишківника. Шкіра виконує роль індикатора загального стану здоров’я та функціонування внутрішніх органів.
Як кишківник впливає на наш зовнішній вигляд та які продукти варто виключити з раціону, щоб уникнути проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.
Процес травлення починається у шлунку, де їжа розщеплюється на білки, амінокислоти, вітаміни та мінерали (зокрема, залізо та вітамін B12). Далі жовчні кислоти, які синтезуються у печінці, змішуються з ферментами підшлункової залози в дванадцятипалій кишці, де відбувається перетравлення. Основне всмоктування поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів та вітамінів) відбувається у тонкій кишці.
Якщо слизова оболонка тонкої кишки пошкоджена або є надлишковий бактеріальний чи грибковий ріст, це може викликати:
Першим продуктом, який шкодить травній системі, є алкоголь. Чим він міцніший, тим більше шкоди завдає слизовій оболонці кишківника. Алкоголь:
Ці зміни спричиняють дефіцит поживних речовин та порушення роботи організму загалом.
Якщо у вас є проблеми зі шкірою чи волоссям, алкоголь варто виключити повністю. Для здорових людей інколи допустимі 100-150 мл сухого червоного вина, яке навіть має корисні властивості.
Читайте також, чим замінити рис, щоб покращити здоров’я кишечника та кісток.
Вам буде цікаво прочитати, що вчені назвали найнебезпечніший вид хліба.