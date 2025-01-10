Це дуже позначається на шкірі. Продукт №1, який є ворогом кишківника

Як працює травна система?

Процес травлення починається у шлунку, де їжа розщеплюється на білки, амінокислоти, вітаміни та мінерали (зокрема, залізо та вітамін B12). Далі жовчні кислоти, які синтезуються у печінці, змішуються з ферментами підшлункової залози в дванадцятипалій кишці, де відбувається перетравлення. Основне всмоктування поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів та вітамінів) відбувається у тонкій кишці.

Якщо слизова оболонка тонкої кишки пошкоджена або є надлишковий бактеріальний чи грибковий ріст, це може викликати:

висипання на шкірі, дерматити, алергії,

випадіння волосся,

здуття живота,

проблеми зі стільцем.

Алкоголь - головний ворог кишківника

Першим продуктом, який шкодить травній системі, є алкоголь. Чим він міцніший, тим більше шкоди завдає слизовій оболонці кишківника. Алкоголь:

руйнує слизову, порушуючи її функції,

змінює склад кишкової мікрофлори, знижуючи кількість корисних біфідо- та лактобактерій і збільшуючи кількість шкідливих грибків та вірусів.

Ці зміни спричиняють дефіцит поживних речовин та порушення роботи організму загалом.

Якщо у вас є проблеми зі шкірою чи волоссям, алкоголь варто виключити повністю. Для здорових людей інколи допустимі 100-150 мл сухого червоного вина, яке навіть має корисні властивості.