Це дуже позначається на шкірі. Продукт №1, який є ворогом кишківника
Екзема, акне, висипання чи випадіння волосся - це не просто косметичні проблеми. Часто їх причиною є порушення у роботі кишківника. Шкіра виконує роль індикатора загального стану здоров’я та функціонування внутрішніх органів.
Як кишківник впливає на наш зовнішній вигляд та які продукти варто виключити з раціону, щоб уникнути проблем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.
Як працює травна система?
Процес травлення починається у шлунку, де їжа розщеплюється на білки, амінокислоти, вітаміни та мінерали (зокрема, залізо та вітамін B12). Далі жовчні кислоти, які синтезуються у печінці, змішуються з ферментами підшлункової залози в дванадцятипалій кишці, де відбувається перетравлення. Основне всмоктування поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів та вітамінів) відбувається у тонкій кишці.
Якщо слизова оболонка тонкої кишки пошкоджена або є надлишковий бактеріальний чи грибковий ріст, це може викликати:
- висипання на шкірі, дерматити, алергії,
- випадіння волосся,
- здуття живота,
- проблеми зі стільцем.
Алкоголь - головний ворог кишківника
Першим продуктом, який шкодить травній системі, є алкоголь. Чим він міцніший, тим більше шкоди завдає слизовій оболонці кишківника. Алкоголь:
- руйнує слизову, порушуючи її функції,
- змінює склад кишкової мікрофлори, знижуючи кількість корисних біфідо- та лактобактерій і збільшуючи кількість шкідливих грибків та вірусів.
Ці зміни спричиняють дефіцит поживних речовин та порушення роботи організму загалом.
Якщо у вас є проблеми зі шкірою чи волоссям, алкоголь варто виключити повністю. Для здорових людей інколи допустимі 100-150 мл сухого червоного вина, яке навіть має корисні властивості.
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