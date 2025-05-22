Стоматолог назвала симптом, який може призвести до великих витрат: не ігноруйте його!

Що важливо знати

Стоматолог Діпа Чопра розповіла, що звичайний зубний біль може мати серйозні наслідки для здоров'я, якщо його ігнорувати.

Зокрема, якщо зубний біль супроводжується запаленням зуба та набряком, то слід якомога швидше звернутися до лікаря. Якщо не лікувати, то це може призвести до втрати зуба, інфекцій або абсцесів, які можуть поширитися по всьому тілу.

"Бактерії від інфекцій, зубних абсцесів або захворювань ясен можуть поширитися на інші частини тіла, що може спричинити серйозні захворювання, такі як сепсис або інфекції щелепи, шиї чи навіть мозку", - сказала медик.

Неліковані зубні інфекції часто утворюють абсцеси - гнійні вогнища навколо ураженого зуба, які можуть посилювати біль та викликати набряк.

Будь-який зубний біль, що триває тривалий час або посилюється, може призвести до незворотних пошкоджень навколо зубів, ясен або щелепної кістки. Як тільки пошкодження досягає певної точки, його зазвичай неможливо відновити, і в деяких випадках видалення зуба може бути необхідним.

Сепсис виникає, коли організм надмірно реагує на інфекцію, що призводить до поширеного запалення, пошкодження тканин та у важких випадках до відмови органів.

Тому спроба заощадити час або гроші, відкладаючи лікування, насправді може призвести до більш інвазивних та дорогих процедур пізніше, таких як лікування кореневих каналів, операції або імплантація.

Лікар також радить визначити тип болю - тупий, різкий чи інтенсивний.

Як полегшити зубний біль

Полегшити зубний біль можна різними способами - залежно від причини болю. Ось кілька перевірених методів, які можуть тимчасово допомогти до візиту до стоматолога: