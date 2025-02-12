"Це дозволяє відчувати ситість": Опра Вінфрі розкрила секрет свого схуднення

Як схудла Опра Вінфрі?

Зірка повідомила, що приймала агоніст GLP-1, який є специфічним типом ліків для схуднення. Деякі бренди GLP-1 включають Ozempic і Trulicity, хоча Вінфрі не розкрила конкретну марку.

Схуднення знаменитості вперше привернуло увагу публіки, коли вона пройшлася по червоній доріжці на прем’єрі ремейку фільму "Колір фіолетового" у грудні 2023 року.

"Я повністю покінчила перейматися тим, що кажуть про мене люди", - зізналася Опра.

Опра Вінфрі значно схудла (фото: instagram.com/oprah)

Який препарат для схуднення приймала Опра?

Вінфрі сказала, що приймала "GLP-1", офіційно відомий як агоніст GLP-1, клас ліків для схуднення.

Він працює, імітуючи гормон GLP-1, який організм виділяє після їжі, допомагаючи людям відчувати ситість і сповільнюючи спорожнення шлунка.

Вона вперше підтвердила, що приймає препарат для схуднення, в інтерв’ю виданню People, опублікованому в грудні 2023 року, але не підтвердила, які саме ліки приймала.

Багато хто припускає, що це Ozempic, фірмовий агоніст GLP-1, який був схвалений Управлінням з харчових продуктів і медикаментів США для лікування діабету 2 типу.

Втрата ваги є його відомим побічним ефектом.

Опра Вінфрі використовувала комплексний підхід для схуднення (фото: instagram.com/oprah)

"Тепер я використовую його, як відчуваю, що мені це потрібно, як інструмент, щоб керувати. Він дозволяє відчувати ситість", - сказала зірка.

Зазначимо, що Вінфрі схудла, використовуючи препарати для схуднення, здорову дієту та фізичні вправи.

За її словами, ліки для схуднення є лише частиною її режиму підтримки нормальної ваги. Ведуча додала, що останній раз їсть о 16:00, випиває дуже багато води на день і використовує принцип підрахунку калорій. Також вона підвищила фізичну активність та почала багато ходити.