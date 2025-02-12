"Це дозволяє відчувати ситість": Опра Вінфрі розкрила секрет свого схуднення
Американська телеведуча Опра Вінфрі поділилася новими подробицями про свої схуднення за останні роки, зокрема про те, які препарати для втрати ваги вона приймала.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.
Як схудла Опра Вінфрі?
Зірка повідомила, що приймала агоніст GLP-1, який є специфічним типом ліків для схуднення. Деякі бренди GLP-1 включають Ozempic і Trulicity, хоча Вінфрі не розкрила конкретну марку.
Схуднення знаменитості вперше привернуло увагу публіки, коли вона пройшлася по червоній доріжці на прем’єрі ремейку фільму "Колір фіолетового" у грудні 2023 року.
"Я повністю покінчила перейматися тим, що кажуть про мене люди", - зізналася Опра.
Опра Вінфрі значно схудла (фото: instagram.com/oprah)
Який препарат для схуднення приймала Опра?
Вінфрі сказала, що приймала "GLP-1", офіційно відомий як агоніст GLP-1, клас ліків для схуднення.
Він працює, імітуючи гормон GLP-1, який організм виділяє після їжі, допомагаючи людям відчувати ситість і сповільнюючи спорожнення шлунка.
Вона вперше підтвердила, що приймає препарат для схуднення, в інтерв’ю виданню People, опублікованому в грудні 2023 року, але не підтвердила, які саме ліки приймала.
Багато хто припускає, що це Ozempic, фірмовий агоніст GLP-1, який був схвалений Управлінням з харчових продуктів і медикаментів США для лікування діабету 2 типу.
Втрата ваги є його відомим побічним ефектом.
Опра Вінфрі використовувала комплексний підхід для схуднення (фото: instagram.com/oprah)
"Тепер я використовую його, як відчуваю, що мені це потрібно, як інструмент, щоб керувати. Він дозволяє відчувати ситість", - сказала зірка.
Зазначимо, що Вінфрі схудла, використовуючи препарати для схуднення, здорову дієту та фізичні вправи.
За її словами, ліки для схуднення є лише частиною її режиму підтримки нормальної ваги. Ведуча додала, що останній раз їсть о 16:00, випиває дуже багато води на день і використовує принцип підрахунку калорій. Також вона підвищила фізичну активність та почала багато ходити.
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