Не ігноруйте це: трихолог розповіла, коли випадіння волосся свідчить про захворювання

Що відомо

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, рубцева алопеція - це група захворювань, які супроводжуються руйнуванням волосяних фолікулів та появою на їхньому місці рубців, де волосся більше рости не буде.

"Випадіння волосся, свербіж та біль шкіри голови - це не просто дискомфорт", - зазначила експерт.

Це можуть бути перші прояви рубцевої алопеції - однієї із найважчих форм випадіння волосся

Стан небезпечний тим, що на місці фолікулів утворюється рубець, де волосся більше не виросте.

Тому важливо вчасно звернутися до спеціаліста і почати лікування, щоб затримати процес рубцювання. На жаль, проблема хронічна і назавжди вилікувати неможливо.

Чому волосся стає сухим та повільно росте

Сухе ламке волосся свідчить про неправильний догляд, через що і відбувається пошкодження фолікулів. Однак неправильне харчування також може привести до подібного стану.

Уповільнення росту волосся може говорити про гормональний дисбаланс, психічні розлади, а також систематичної нестачі мінералів (хрому, кальцію) і вітамінів (A, групи B, C, D, E).

До того поява сивини в ранньому віці може говорити про підвищену кислотність, споживанні солі в надмірній кількості, нестачі ферментів, перенапруженні організму, розладі статевих функцій.

Облисіння у чоловіків часто відбувається через спадкового чинника, але також може говорити про хвороби серця, ризик артеріального тиску або підвищеного холестерину. У жінок облисіння відбувається через зниження вироблення естрогену, зазвичай спостерігається при прийомі гормональних препаратів і вікових гормональних перебудовах організму.