Не ігноруйте це: трихолог розповіла, коли випадіння волосся свідчить про захворювання
Сильне випадіння волосся та свербіж шкіри голови можуть бути ознаками рубцевої алопеції. Такий стан не можна ігнорувати, адже призводить до незворотних наслідків.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які симптоми свідчать про хворобу та до яких наслідків це призводить.
Що відомо
За словами трихолога Уляни Ерстенюк, рубцева алопеція - це група захворювань, які супроводжуються руйнуванням волосяних фолікулів та появою на їхньому місці рубців, де волосся більше рости не буде.
"Випадіння волосся, свербіж та біль шкіри голови - це не просто дискомфорт", - зазначила експерт.
Це можуть бути перші прояви рубцевої алопеції - однієї із найважчих форм випадіння волосся
Стан небезпечний тим, що на місці фолікулів утворюється рубець, де волосся більше не виросте.
Тому важливо вчасно звернутися до спеціаліста і почати лікування, щоб затримати процес рубцювання. На жаль, проблема хронічна і назавжди вилікувати неможливо.
Рубцева алопеція зазвичай виглядає як лисина на місці, де зазвичай є волосся. Таких ділянок на голові може бути декілька. Шкіра, де раніше було волосся, виглядає гладкою та блискучою.
Причина різних рубцевих алопецій недостатньо вивчена. Однак усі включають запалення, спрямоване у верхню частину волосяного фолікула, де розташовані стовбурові клітини та сальна залоза.
Чому волосся стає сухим та повільно росте
Сухе ламке волосся свідчить про неправильний догляд, через що і відбувається пошкодження фолікулів. Однак неправильне харчування також може привести до подібного стану.
Уповільнення росту волосся може говорити про гормональний дисбаланс, психічні розлади, а також систематичної нестачі мінералів (хрому, кальцію) і вітамінів (A, групи B, C, D, E).
До того поява сивини в ранньому віці може говорити про підвищену кислотність, споживанні солі в надмірній кількості, нестачі ферментів, перенапруженні організму, розладі статевих функцій.
Облисіння у чоловіків часто відбувається через спадкового чинника, але також може говорити про хвороби серця, ризик артеріального тиску або підвищеного холестерину. У жінок облисіння відбувається через зниження вироблення естрогену, зазвичай спостерігається при прийомі гормональних препаратів і вікових гормональних перебудовах організму.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Уляни Ерстенюк та сайт Doc.ua.
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