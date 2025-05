"Це четверта стадія": знаменитий співак зі сльозами зізнався, що смертельно хворий

Що сказав Бред Арнольд

"У мене для вас не надто добрі новини сьогодні", - сказав у відео 46-річний Арнольд, звертаючись до фанів гурту.

Музикант розповів, що нещодавно був госпіталізований, і згодом отримав діагноз - світлоклітинна нирково-клітинна карцинома, яка поширилася на легені й дала метастази.

"Це четверта стадія, і це, скажімо так, не дуже добре", - зазначив Арнольд, додавши, що спирається на свою віру і "не боїться" цього діагнозу.

Бред емоційно подякував фанатам "за всі спогади, пережиті разом".

"Тепер я справді вірю, що пісня "It’s Not My Time" - саме про мене", - написав він, посилаючись на хіт гурту 2008 року.

"Попереду буде справжня битва, тож мені потрібні ваші молитви! Ви - найкращі фанати у світі. Ми вас любимо!" - йдеться також у дописі.

Що відомо про 3 Doors Down

Гурт 3 Doors Down був заснований у 1996 році в штаті Міссісіпі вокалістом Бредом Арнольдом, басистом Тоддом Гарреллом і гітаристом Меттом Робертсом (помер у 2016 році від передозування рецептурними препаратами у віці 38 років).



Широку популярність гурт здобув після релізу дебютного альбому "The Better Life" (2000), до якого увійшов світовий хіт "Kryptonite". Пісня зібрала понад мільярд прослуховувань на Spotify. Надалі 3 Doors Down випустили успішні альбоми "Away from the Sun", "Seventeen Days" та "Time of My Life".



Стиль гурту поєднує альтернативний рок, пост-гранж і хард-рок.

Тур 3 Doors Down мав розпочатися 15 травня у Дейтона-Біч, після чого гурт планував поїздку країною з декількома спільними виступами з Creed.