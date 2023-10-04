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"Це був кошмар": Вікторія Бекхем розповіла про ймовірний роман Девіда, який ледь не поклав кінець їх шлюбу

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Іванна Пашкевич

У 2003 році тоді ще гравця "Реал Мадриду" Девіда Бекхема звинуватили в інтрижці з його особистою помічницею Ребеккою Лоос. Зараз його дружина Вікторія зізнається: це був найважчий період в її житті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на документальний фільм Netflix "Бекхем".

Вікторія - про кризу у стосунках з Девідом

У той період, говорить Вікторія, їй здавалося, що світ був проти неї з чоловіком.

Але, що важливіше, вони самі були один проти одного.

Дизайнерка додала: тоді вона була дуже ображена на Девіда, і це був "найнещасніший стан, який зірка коли-небудь відчувала за все своє життя".

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Коли ми були в Іспанії, у нас теж не було відчуття, що ми є одне в одного. І це сумно. Я навіть не можу передати вам, наскільки це було важко і як це вплинуло на мене. Це був кошмар", - зізналася знаменитість.

Девід також не приховує: для них обох це був важкий час.

Він описує тиск, з яким подружжя зіткнулося, і те, що вперше у шлюбі Девід і Вікторія зазнали такої пильної уваги.

"Були дні, коли я думав: "Як я піду на роботу? Як я буду виходити на тренувальне поле і виглядати так, ніби все гаразд?". Щодня, коли я відкривав очі, мені ставало фізично погано. Як мені це зробити?", - згадав екс-футболіст.

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але, незважаючи на труднощі, парі вдалося врятувати стосунки.

Історія їхнього кохання слугує нагадуванням про те, що ідеальних стосунків не буває, але за наявності відданості та розуміння можна подолати навіть найскладніші випробування.

Що стосується жінки, з якою спортсмена звинувачували в романі, її ім'я не згадується у фільмі.

 

Нещодавно Вікторія Бекхем згадала про таємні перші зустрічі з чоловіком Девідом на парковці.

Також ми писали про те, що Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення з Добриніним.

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Виктория Бекхэм