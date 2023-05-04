"Це було щось страшне": чоловік Руслани Писанки вперше розповів про боротьбу з хворобою дружини

Як дізнались про хворобу

За словами чоловіка, взимку 2022 року Руслана Писанка під час однієї зі своїх вистав зламала ногу. З того моменту у її житті все пішло шкереберть.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення дім, в якому багато років жили Руслана на Ігор, опинився у самому епіцентрі запеклих боїв. Саме тоді Ігор прийняв рішення відправити свою дружину до Німеччини, де вона буде в безпеці та зможе пройти лікування зламаної ноги.

Він зазначив, що у підвал будинку було важко зносити всіх під час обстрілів окупантів. В той момент у мами Руслани вже була четверта стадія раку, вона майже не ходила.

Тоді Ісаков прийняв рішення будь-якою ціною вивезти акторку у безпечне місце. Вони 3 дні їхали до Івано-Франківської області, знаменитості було дуже важко.

"Кажу: "Русь, дивись, ми не знаємо, що тут буде. У тебе зламана нога і дуже складний перелом. Давай, кажу, тебе відправимо хоч куди-небудь". Я її вмовив, слава Богу, у нас були закордонні паспорти з собою. Я сказав, що в Німеччину було б непогано, бо там у неї кум живе. Вона поїхала без речей, без нічого, з одним пакетиком та ходунками. Це було щось страшне", - пригадує Ігор.

Руслана Писанка та Ігор Ісаков (facebook.com.ruslanapisanka)

Як померла мама акторки

Зокрема, Ісаков пробув на Заході України кілька тижнів і після цього вирішив їхати з Діною Василівною, мамою Руслани, додому.

"Останнє, що вона пам'ятає, мабуть, як сідала в машину. Теща приїхала додому і, на жаль, більше її не стало. Я не знав, як сказати про це моїй Русі. В неї був шок", - каже Ігор.

Чоловік Руслани каже, що вона завжди була усміхнена і доброзичлива, навіть тоді, коли дізналася про свою страшну хворобу.

"Одного дня вона подзвонила мені і сказала: не хвилюйся. Все добре, але в мене пухлина. Лікарі сказали, що все операбельна, тому ми все зробимо, все буде добре", - розповів він.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков (скриншот)

Однак, коли прийшов документ з діагнозом Писанки для того, щоб чоловік мав змогу виїхати з країни, там було написано, що це вже було "паліативне лікування".

"Я коли збирався їхати до неї, вона мені прислала величезний список. Це і мультиварка, і сковорідки, і келихи. Вона попросила привезти їй всі перуки. І на жаль, всі ці перуки їй згодилися. Мені довелося підстригати Русю. Це був такий момент дуже неприємний", - повідомив чоловік Руслани Писанки.

Він зазначив, що зараз кожен куточок їхнього спільного будинку нагадує йому про Руслану.

Будинок Руслани Писанки та Ігоря Ісакова (скриншот)

Наразі він мріє тільки про одне - перевипустити легендарну книгу з рецептами Руслани.