"Це було рабство": Козловський жорстко наїхав на Кондратюка

Козловський вважає Кондратюка рабовласником

За словами артиста, піком його кар’єри був якраз той період, коли вони зовсім не полюбовно розійшлися з Кондратюком.

Саме тоді, після 2012 року, каже Віталій, він "почав нормально заробляти".

"Все, що було до цього, все забиралося. Раз на рік мені говорили: "У нас все дуже погано". Навіть, коли був пік, мені говорили: "Давай купимо тобі квартиру, машину". Але це все не належало мені. Це рабство тривало 9 років", - розповів Козловський.

"Вже у самостійному житті я так само був зацікавлений не у грошах, а у творчості, але завжди думав: "Бабки є - треба робити", - додав він.

Конфлікт між Козловським і Кондратюком триває вже понад 10 років

Не так давно під час розмови з Олегом Борисовим співак взагалі заявив, що не вважає свого колишнього продюсера людиною.

"Я його не поважаю. За все подякував. Але людина вже 10 років робить тобі гівно. Вже нема за що, не дякую йому, перестав. Кондратюку бажаю, щоб він відв'яв від мого життя, знайшов корінь щастя, допомагав іншим людям. У мене зараз немає грошей, щоб йому віддати. Усі гроші, які зараз заробляю - це трохи собі на життя та на можливість створювати патріотичний контент сьогодні. Забери свої позови, я вже не чіпаю тих пісень, які створювали разом. Записував він їх на себе. Роками потім відповідаєш за те, що пішов на поводу натовпу і виконав пісню", - поскаржився співак.

При цьому Козловський визнає: винен Кондратюку величезні кошти. Мова йде про мільйони гривень.

Тому співак сьогодні хоче стати "дуже успішним, заробити багато грошей", щоб була змога "кинути йому (Кондратюку - ред.) на стіл" той борг і “забути про нього як про страшний сон".

А от на думку самого Ігоря Васильовича, віддати борг найпопулярніший переможець проєкту "Шанс", швидше за все, не зможе. Причина - співак "нікому не потрібен", а тому не зможе заробити велику кількість грошей.

"Я давно Козловським не цікавлюсь. Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він співає на корпоративах за хліб? Повинен платити, але не платить", - сказав продюсер в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

При цьому Кондратюк визнав, що отримує гроші від колишнього підопічного. Але це зовсім невелика сума.

"Він сплачує копійки з офіційного місця, де він проживає. Тож непотрібно мені розповідати про його корпоративи. Я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що винен по судах", - сказав він.

У чому суть конфлікту?

Козловський набув слави після своєї участі у шоу “Караоке на Майдані” та наступної перемоги в першому сезоні музичного телепроєкту “Шанс” у 2003 році. Після цього за його “розкрутку” і взявся Кондратюк.

Однак у 2012 році виконавець хітів "Холодная ночь", "Небо плаче", "Пинаколада", "Знаєш" і "Шекспир" прийняв одноосібне рішення розірвати стосунки зі своїм продюсером через те, що артист заробляв дуже мало, а всі гроші нібито йшли в продюсерський центр його наставника.

Натомість Кондратюк подав на співака до суду, вимагаючи моральної компенсації. Досі Віталій винен своєму екснаставнику сотні тисяч доларів.

До слова, після розриву з Кондратюком Козловський часто потрапляв у скандали. Зокрема 9 травня 2018 року виступив у Москві на святковому концерті, жалівся на утиски себе у Львові за те, що розмовляє російською мовою тощо.

Однак з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Віталій активно приділяє увагу благодійним та соціальним проєктам. А у 2022 році був нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня.