"Це була сцена з жахів": у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця

Деталі НП

Британка зі своєю подругою з Німеччини вигулювала свого собаку на пляжі острова, коли вони помітили незайняте крісло-мішок поруч із парою туристів. Вони вирішили зайняти його, щоб відпочити та розслабитися.

Росіянка на ім'я Варвара виявилася незадоволеною таким сусідством. Втрутився офіціант пляжного клубу Koh Raham та дозволив зайняти крісла-мішки.

Після цього, як розповідає німецька туристка Моніка, росіянка підбігла до британки та напала на неї та собаку. Подруга постраждалої запевняє, що та вдарила нашу нападницю по голові.

За словами німкені, росіянка була в сказі, вона схопила її подругу за руку і відкусила їй частину пальця.

Зазначимо, шо у заголовку статті було написано "скажена росіянка".

Росіянка відкусила британці частину пальця (Скріншот thethaiger.com)

"Вона виплюнула палець і посміхнулася. Кров просто бризнула. Це було схоже на кадр із фільму жахів", - розповіла Моніка.

Росіянка зі своїм партнером намагалися врятуватися втечею, але були швидко затримані поліцейськими.

Варвара мала лише фотографію паспорта, тому поліція наказала їй принести справжні документи з готелю до відділку. Проте росіяни швидко відлетіли літаком до Малайзії.

Анджеліна спочатку була доставлена ​​до лікарні на острові Самуї, але зрештою її відправили Великобританію для операції з реплантації.

Моніка додала, що зараз лікарі роблять все можливе для її подруги.