UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це була сцена з жахів": у Таїланді росіянка відкусила туристці частину пальця

Фото: У Таїланді росіянка напала на туристку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Таїланді на острові Панган стався кричущий випадок. Росіянка накинулася на туристку з Британії та відкусила їй частину пальця.

Про це повідомляє Thaiger.

Деталі НП

Британка зі своєю подругою з Німеччини вигулювала свого собаку на пляжі острова, коли вони помітили незайняте крісло-мішок поруч із парою туристів. Вони вирішили зайняти його, щоб відпочити та розслабитися.

Росіянка на ім'я Варвара виявилася незадоволеною таким сусідством. Втрутився офіціант пляжного клубу Koh Raham та дозволив зайняти крісла-мішки.

Після цього, як розповідає німецька туристка Моніка, росіянка підбігла до британки та напала на неї та собаку. Подруга постраждалої запевняє, що та вдарила нашу нападницю по голові.

За словами німкені, росіянка була в сказі, вона схопила її подругу за руку і відкусила їй частину пальця.

Зазначимо, шо у заголовку статті було написано "скажена росіянка".

Росіянка відкусила британці частину пальця (Скріншот thethaiger.com)

"Вона виплюнула палець і посміхнулася. Кров просто бризнула. Це було схоже на кадр із фільму жахів", - розповіла Моніка.

Росіянка зі своїм партнером намагалися врятуватися втечею, але були швидко затримані поліцейськими.

Варвара мала лише фотографію паспорта, тому поліція наказала їй принести справжні документи з готелю до відділку. Проте росіяни швидко відлетіли літаком до Малайзії.

Анджеліна спочатку була доставлена ​​до лікарні на острові Самуї, але зрештою її відправили Великобританію для операції з реплантації.

Моніка додала, що зараз лікарі роблять все можливе для її подруги.

Нагадаємо, що в Лондоні росіянці не захотіли продати обручку Cartier.

Читайте також, до яких країн Європи тепер не можуть потрапити росіяни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїландросіяни