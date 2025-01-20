Це безпечне схуднення. Скільки калорій їсти, щоб скинути 2 кілограми за місяць

Скільки калорій їсти для втрати ваги?

Не забувайте, що жир на животі може бути ознакою того, що ваше здоров’я під загрозою, серед пов’язаних з цим небезпек діабет 2 типу та серцеві захворювання.

Лікар Салейха Ахсан поділилася способом точно обчислити, скільки калорій потрібно кожній людині, щоб досягти своєї мети втрати ваги. Це може допомогти вам скинути 2 кілограми один місяць, а також 2 сантиметри в талії.

Саме дієта, а не фізичні вправи, є найкращим способом прибрати жир з живота.

"Швидкість зменшення талії залежить від людини, тому навіть якщо ви зменшите споживання калорій на рекомендовану кількість, ваші результати можуть відрізнятися", - сказала вона.

Але в середньому добровольці, які випробували цей метод, зменшували розмір талії в середньому на 2 сантиметри. Ви також повинні пам’ятати, що в міру схуднення вам потрібно буде зменшити споживання калорій, щоб продовжувати спостерігати результати.

"З часом ви втрачаєте вагу, і вам потрібно буде перерахувати свої потреби в калоріях. З новою вагою ви помітите, що ваша добова потреба впала. Тож вам потрібно знову знизити кількість калорій, щоб утримувати добову потребу на 500 калорій нижче. Перерахувавши, ви продовжуватимете втрачати 0,45 кг на тиждень", - уточнила експерт.

Кожен день ви маєте їсти:

Три порції вуглеводів розміром з кулак

Дві порції нежирного білка розміром з долоню

Дві горстки овочів або салату

Дві порції фруктів розміром з кулак

Дві порції жиру або олії, покриваючи кінчик великого пальця

Ви також можете мати 200 мл/⅓ пінти молока або дві 125-грамові чашки натурального або низькокалорійного йогурту.

"Як правило, ви можете їсти звичайну їжу, якщо ви зменшите розмір порції. Уникайте або обмежуйте солодкі та жирні продукти, такі як фаст-фуди", - додала лікар.