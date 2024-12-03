"Це батарейки організму": нутриціолог розповіла, що надає енергії тілу та продовжує життя

Мітохондрії є справжніми "енергетичними центрами" для всіх організмів. Без них людина швидко витратить всю енергію, необхідну їй для щоденного функціонування.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в кого їх найбільше в організмі та що потрібно робити, щоб підтримувати мітохондрії в нормі.
За словами нутриціолога Олени Костюк, мітохондрії - це органели, які забезпечують кожну клітину енергією для життя.
Їх значення важко переоцінити: вони не лише виробляють АТФ (аденозинтрифосфат), але й впливають на багато ключових процесів у тілі, включаючи синтез гормонів, обмін речовин та навіть тривалість життя.
Мітохондрії у тілі людина отримує виключно від своєї матері через яйцеклітину. Дослідження на тваринах показали, що такі "спадкові" мітохондрії можуть по-різному впливати на обмін речовин у чоловіків і жінок, а також на тривалість життя.
До того синтез гормонів починається саме в мітохондріях. Перші етапи створення статевих гормонів, таких як естрогени, тестостерон і прогестерон, відбуваються саме в мітохондріях. Їх функціонування критично важливе для здоров’я репродуктивної системи як чоловіків, так і жінок.
Мітохондрії взаємодіють зі статевими гормонами, що дозволяє їм реагувати на зміни в організмі та адаптувати свою роботу.
"Уявіть собі, що мітохондрії - це батарейки вашого тіла. Чим вони здоровіші та активніші, тим більше енергії ви маєте для роботи, тренувань і навіть відновлення після стресу", - зазначила експерт.
Ним шкодить надлишок цукру та продуктів із високим глікемічним індексом. Також рослинні олії, багаті на Омега-6, які провокують запалення. Сюди ж відноситься постійний стрес, порушення сну, хронічне запалення, дефіцит вітаміну D та заліза.
Щоб підтримати мітохондрії у формі, необхідно:
Важливо знати, що порушення функцій мітохондрій повʼязані з розвитком багатьох
захворювань:
Раніше ми повідомляли про 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити.
Також ми писали, чим шкідливе періодичне прокапування для здоров'я.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт WebMD.