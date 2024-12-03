"Це батарейки організму": нутриціолог розповіла, що надає енергії тілу та продовжує життя

Мітохондрії є справжніми "енергетичними центрами" для всіх організмів. Без них людина швидко витратить всю енергію, необхідну їй для щоденного функціонування.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в кого їх найбільше в організмі та що потрібно робити, щоб підтримувати мітохондрії в нормі.

Що таке мітохондрії

За словами нутриціолога Олени Костюк, мітохондрії - це органели, які забезпечують кожну клітину енергією для життя.

Їх значення важко переоцінити: вони не лише виробляють АТФ (аденозинтрифосфат), але й впливають на багато ключових процесів у тілі, включаючи синтез гормонів, обмін речовин та навіть тривалість життя.

Мітохондрії у тілі людина отримує виключно від своєї матері через яйцеклітину. Дослідження на тваринах показали, що такі "спадкові" мітохондрії можуть по-різному впливати на обмін речовин у чоловіків і жінок, а також на тривалість життя.

До того синтез гормонів починається саме в мітохондріях. Перші етапи створення статевих гормонів, таких як естрогени, тестостерон і прогестерон, відбуваються саме в мітохондріях. Їх функціонування критично важливе для здоров’я репродуктивної системи як чоловіків, так і жінок.

Мітохондрії взаємодіють зі статевими гормонами, що дозволяє їм реагувати на зміни в організмі та адаптувати свою роботу.

"Уявіть собі, що мітохондрії - це батарейки вашого тіла. Чим вони здоровіші та активніші, тим більше енергії ви маєте для роботи, тренувань і навіть відновлення після стресу", - зазначила експерт.

Що шкодить мітохондріям

﻿﻿﻿Ним шкодить надлишок цукру та продуктів із високим глікемічним індексом. Також р﻿ослинні олії, багаті на Омега-6, які провокують запалення. ﻿﻿﻿Сюди ж відноситься постійний стрес, порушення сну, хронічне запалення, дефіцит вітаміну D та заліза.

Щоб підтримати мітохондрії у формі, необхідно:

﻿﻿дотримуватись збалансованого харчування з низьким вмістом цукру

робити регулярні фізичні вправи, адже вони стимулюють утворення нових мітохондрій

контролюйте рівень стресу, приділяйте увагу відновленню та сну

п﻿ідтримуйте нормальний рівень заліза, вітаміну D і антиоксидантів

Важливо знати, що порушення функцій мітохондрій повʼязані з розвитком багатьох

захворювань:

﻿﻿діабету

﻿﻿серцево-судинних хвороб

﻿﻿ожиріння та навіть деяких форм безпліддя

Деякі симптоми мітохондріального захворювання включають: