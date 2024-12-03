ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Це батарейки організму": нутриціолог розповіла, що надає енергії тілу та продовжує життя

Вівторок 03 грудня 2024 13:33
UA EN RU
"Це батарейки організму": нутриціолог розповіла, що надає енергії тілу та продовжує життя Що таке мітохондрії та чим вони важливі для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мітохондрії є справжніми "енергетичними центрами" для всіх організмів. Без них людина швидко витратить всю енергію, необхідну їй для щоденного функціонування.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в кого їх найбільше в організмі та що потрібно робити, щоб підтримувати мітохондрії в нормі.

Що таке мітохондрії

За словами нутриціолога Олени Костюк, мітохондрії - це органели, які забезпечують кожну клітину енергією для життя.

Їх значення важко переоцінити: вони не лише виробляють АТФ (аденозинтрифосфат), але й впливають на багато ключових процесів у тілі, включаючи синтез гормонів, обмін речовин та навіть тривалість життя.

Мітохондрії у тілі людина отримує виключно від своєї матері через яйцеклітину. Дослідження на тваринах показали, що такі "спадкові" мітохондрії можуть по-різному впливати на обмін речовин у чоловіків і жінок, а також на тривалість життя.

До того синтез гормонів починається саме в мітохондріях. Перші етапи створення статевих гормонів, таких як естрогени, тестостерон і прогестерон, відбуваються саме в мітохондріях. Їх функціонування критично важливе для здоров’я репродуктивної системи як чоловіків, так і жінок.

Мітохондрії взаємодіють зі статевими гормонами, що дозволяє їм реагувати на зміни в організмі та адаптувати свою роботу.

"Уявіть собі, що мітохондрії - це батарейки вашого тіла. Чим вони здоровіші та активніші, тим більше енергії ви маєте для роботи, тренувань і навіть відновлення після стресу", - зазначила експерт.

Що шкодить мітохондріям

﻿﻿﻿Ним шкодить надлишок цукру та продуктів із високим глікемічним індексом. Також р﻿ослинні олії, багаті на Омега-6, які провокують запалення. ﻿﻿﻿Сюди ж відноситься постійний стрес, порушення сну, хронічне запалення, дефіцит вітаміну D та заліза.

Щоб підтримати мітохондрії у формі, необхідно:

  • ﻿﻿дотримуватись збалансованого харчування з низьким вмістом цукру
  • робити регулярні фізичні вправи, адже вони стимулюють утворення нових мітохондрій
  • контролюйте рівень стресу, приділяйте увагу відновленню та сну
  • п﻿ідтримуйте нормальний рівень заліза, вітаміну D і антиоксидантів

Важливо знати, що порушення функцій мітохондрій повʼязані з розвитком багатьох
захворювань:

  • ﻿﻿діабету
  • ﻿﻿серцево-судинних хвороб
  • ﻿﻿ожиріння та навіть деяких форм безпліддя

Деякі симптоми мітохондріального захворювання включають:

  • затримка росту
  • слабкі м'язи
  • проблеми із зором або слухом
  • захворювання серця, печінки або нирок
  • розлади шлунково-кишкового тракту
  • утруднене ковтання, діарея
  • цукровий діабет
  • часті інфекції
  • неврологічні проблеми, такі як мігрені, інсульти та судоми
  • проблеми з щитовидною залозою
  • проблеми з диханням

Раніше ми повідомляли про 6 міфів про високий тиск, в які варто перестати вірити.

Також ми писали, чим шкідливе періодичне прокапування для здоров'я.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт WebMD.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа Організм Здоров'я Нутриціолог
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС