Це 2-годинне вікно є найкращим часом для тренувань заради схуднення

В який час доби треба тренуватися

"Найкращий час для фізичних вправ - це коли ви точно можете це зробити. Але якщо ви ставите перед собою певні фітнес-цілі, відповідь стає більш конкретною.

Коли справа доходить до боротьби з ожирінням і зниження рівня цукру в крові, наприклад, найсвіжіші дані свідчать про те, що час фізичної активності відіграє важливу роль і дає перевагу вечірнім тренуванням.

Тим не менш, тренування в будь-який час можуть принести багато користі для здоров’я, зокрема зміцнити м’язи та покращити здоров’я серця. Дослідження та експерти стверджують, що ранкові тренування - це часто найпростіший спосіб підтягнути свій день до фізичної форми.

Але люди, які тренуються вдень або ввечері, також мають певні переваги, наприклад можливість включити в свій розпорядок як кардіо, так і силові вправи або приходити на тренування вже розігрітими від інших занять дня.

Ось що потрібно знати про планування тренувань, щоб отримати найбільшу користь, і про те, що стосується кожної частини дня.

Загалом експерти погоджуються: робити вправи вранці - найкращий час дня для тренувань з міркувань логістики, ефективності та здоров’я. Коли справа доходить до втрати ваги, дослідження 2023 року, опубліковане в журналі Obesity, показало, що тренування з 7 ранку до 9 ранку дуже допомогли.

Грунтуючись на даних 5200 людей віком від 20 років, дослідники виявили, що ранкові вправи від помірних до інтенсивних пов’язані з нижчим індексом маси тіла, ніж вправи вдень або вдень.

Ранкові тренування дуже корисні (фото: freepik.com)

Наприклад, ті, хто займався ранковою гімнастикою, з більшою ймовірністю ніколи не вживали тютюн чи алкоголь, постійно тренувалися щодня в один і той же час і споживали менше калорій, ніж ті, хто займався вдень або вдень.

Переваги ранкових тренувань

Дослідники з Фінляндії виявили, що люди, які природно прокидаються раніше вдень, встигають втиснути приблизно на 30 хвилин більше фізичної активності для чоловіків і приблизно на 20 хвилин більше для жінок у порівнянні з "совами".

Жінки, які займаються спортом з 6 ранку до 8 ранку, мають менше жиру на животі , а також мають сильніші м’язи ніг порівняно з тими, хто тренується ввечері, повідомили дослідники у 2022 році в Frontiers in Physiology.