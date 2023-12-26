Труднощі бувають у всіх: 4 способи, як обговорити з партнером сексуальне життя

Сексолог Юлія Дамочкіна розповіла, як подолати скупість та комплекси, а також зробити інтимне життя наповненим пристрастю та коханням на довгі роки.

Відвертість - ваш ключ до успіху

Якщо вас щось не влаштовує у сексуальних стосунках, чогось не вистачає чи ви хочете щось змінити - не бійтеся говорити про свої бажання партнеру.

Все тому, що успішні стосунки будуються на довірі та відвертості, а не на терпінні та замовчуванні.

Обирайте правильний час та місце

Розмови про секс потребують розслабленої та безпечної атмосфери. Тому варто підбирати момент, коли ви та ваш партнер більш відкриті до діалогу, а також ніхто і ніщо не відволікатиме вас від розмови на інтимну тему.

Облаштуйте собі комфортний та спокійний простір, що сприятиме довірі та відвертості.

Проявляйте емпатію

Варто уважно слухати один одного, проговорюючи свої почуття та потреби без звинувачень, образ, критики та зайвих емоцій. Акцентуйте на тому, що вже зараз добре виходить і подобається.

Необхідно уникати невдоволень, порівняння з попередніми стосунками та звинувачувального тону. Так буде набагато більше шансів знайти взаєморозуміння та прийнятне для обох рішення.

Вдосконалюйте стосунки разом

Необхідно читати книги, слухати подкасти чи відвідувати лекції про секс разом. Стикаючись із труднощами, не пускайте ситуацію на самотік.

Вчасне звернення до спеціаліста сексолога допоможе не тільки вирішити проблему відразу, а й отримати рекомендації для максимального задоволення і підтримання пристрасті на довгі роки. Це може стати не лише спільними заняттями, але й важливим кроком до взаєморозуміння та гармонізації ваших стосунків.

Дотримуючись цих порад, ви можете поглибити емоційний зв’язок, посилити почуття кохання у вашій парі і створити відкрите та комфортне середовище для обговорення сексуальних питань зі своїм партнером.