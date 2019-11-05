В ТРЦ Киева наглый вор обкрадывает людей: появилось видео

В Киеве в ТРЦ Променада Парк камеры видеонаблюдения сняли наглого вора, который зашел в магазин оптики и поживился дорогостоящим смартфоном одного из сотрудников.

Ролик был опубликован в паблике Киев Оперативный в Facebook. В сети просят опознать личность преступника.

На видео темнокожий мужчина заходит в магазин, прохаживается, затем забирает iPhone 7 plus со стола одного из сотрудников, который на время отлучился с рабочего места.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 ноября, около 15:00 на Петропавловской Борщаговке в ТРЦ Променада Парк. В сети просят опознать нахального вора.

В Киеве в ТРЦ Променада Парк промышляет вор (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях советуют владельцу получше следить за своими личными вещами, так как утерянное вряд ли удастся вернуть.