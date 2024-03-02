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У трьох людей гостра кишкова інфекція: у Києві знову отруїлися неякісними продуктами

У Києві отруїлися неякісними продуктами (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві троє людей отруїлося неякісною кулінарною продукцією, придбаною в одному із закладів торгівлі столиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Повідомляється про три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцією. Всі вони були зафіксовані 3 березня.

Хворі звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці.

Лікарі та фахівці Центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

"ДУ “Київський міський ЦКПХ МОЗ України” проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Нещодавно лікар розповів, що провокує проблеми зі шлунком.

Також дієтолог назвала 5 правил корисного бутерброда.

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