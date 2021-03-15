У него трое детей и он часто выпивал с отцом Маши Борисовой: новые детали о подозреваемом в убийстве

В Херсонской области продолжается расследование убийства 7-летней Машеньки Борисовой. Девочка исчезла 7 марта, и через четыре дня ее тело обнаружили в одном из недостроенных сараев. По подозрению в совершении убийства и изнасилования ребенка был арестован 62-летний местный житель.
Новые детали о 62-летнем подозреваемом рассказал житель села Счастливое, где произошла трагедия. Об этом сообщает издание "Факты".
62-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления, уже давно живет один. Известно, что он был знаком с отцом Марийки Борисовой и проживал с родителями девочки в одном селе.
"У человека, которого вчера арестовали, трое детей. Два сына и дочь. Сыновья некоторое время назад уехали в Россию. Сам этот человек тоже из России. Дочь живет где-то в Украине. Она тоже взрослая. Жены я давно не видел. Поговаривают, что она ушла от мужа и живет в другом селе", - рассказал мужчина по имени Олег.
Он добавил, что особыми друзьями с отцом погибшей девочки мужчина не был, так как у них большая разница в возрасте. Отцу Маши всего 30 лет. Однако Олег признал, что мужчины иногда вместе выпивали.
"Отец девочки, хоть и разошелся с ее матерью, детей своих любил. Все время баловал их: подарки привозил или деньги давал. Знаю, что его полиция очень серьезно допрашивала. Но отца Маши просто не было в селе, когда пропала девочка", - сообщил местный житель.
Он рассказал, что дом подозреваемого расположен рядом с домом отца Марийки.
"Дом, в котором он живет, рядом с домом Машиного папы. Когда он приехал с семьей из России в Счастливое, то купил квартиру в двухэтажном старом доме. В том доме было много пустующих квартир", - рассказал Олег.
Он добавил, что подозреваемый был хулиганистым. Особенно, когда выпьет и мог драку затеять по любому поводу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в полиции рассказали всю информацию о подозреваемом в совершении убийства Марийки Борисовой.
А также мы писали о том, что появились первые фото подозреваемого в убийстве ребенка в Херсонской области.