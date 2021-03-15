У него трое детей и он часто выпивал с отцом Маши Борисовой: новые детали о подозреваемом в убийстве

62-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления, уже давно живет один. Известно, что он был знаком с отцом Марийки Борисовой и проживал с родителями девочки в одном селе.

"У человека, которого вчера арестовали, трое детей. Два сына и дочь. Сыновья некоторое время назад уехали в Россию. Сам этот человек тоже из России. Дочь живет где-то в Украине. Она тоже взрослая. Жены я давно не видел. Поговаривают, что она ушла от мужа и живет в другом селе", - рассказал мужчина по имени Олег.

Он добавил, что особыми друзьями с отцом погибшей девочки мужчина не был, так как у них большая разница в возрасте. Отцу Маши всего 30 лет. Однако Олег признал, что мужчины иногда вместе выпивали.

"Отец девочки, хоть и разошелся с ее матерью, детей своих любил. Все время баловал их: подарки привозил или деньги давал. Знаю, что его полиция очень серьезно допрашивала. Но отца Маши просто не было в селе, когда пропала девочка", - сообщил местный житель.

Он рассказал, что дом подозреваемого расположен рядом с домом отца Марийки.

"Дом, в котором он живет, рядом с домом Машиного папы. Когда он приехал с семьей из России в Счастливое, то купил квартиру в двухэтажном старом доме. В том доме было много пустующих квартир", - рассказал Олег.

Он добавил, что подозреваемый был хулиганистым. Особенно, когда выпьет и мог драку затеять по любому поводу.