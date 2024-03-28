Тривожні ознаки, які можуть бути ранніми симптомами раку. Ось що має насторожити

Як вчасно розпізнати симптоми раку яєчників

Головні симптоми, за якими жінки можуть запідозрити рак яєчників - втрата апетиту, швидке відчуття ситості після прийому їжі, нездатність доїдати звичні порції.

Лікарі наголошують, що тривожитись треба, якщо таке трапляється 12 разів або більше на місяць. Також можуть бути й інші ознаки хвороби.

"Біль у спині чи животі або біль під час сексу також можуть бути ранніми ознаками. Деякі жінки можуть відчувати здуття живота", - розповідає лікар-терапевт Стефані Ооі із Гарвардської медичної школи.

За її словами, тривожним симптомом може бути втрата ваги.

"Наявність будь-якого з цих симптомів не обов’язково означає, що у вас рак яєчників, але ви повинні проконсультуватись із лікарем загальної практики", - наголосила Ооі.

Також зазначається, що щорічно у Великобританії діагностують понад 7000 нових випадків раку яєчників. Більше чверті таких випадків діагностовано у жінок віком від 75 років.

Повний список симптомів раку яєчників:

роздутий живіт або відчуття роздутості

біль або чутливість у животі або в області між стегнами

відсутність апетиту або відчуття насичення одразу після їди

часте сечовипускання

розлад травлення

закреп або діарея

біль у спині

постійне відчуття втоми

втрата ваги

кровотеча з піхви після менопаузи

Якщо ви відчуваєте будь-які незрозумілі симптоми, вам слід проконсультуватись зі своїм лікарем загальної практики.