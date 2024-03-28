UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тривожні ознаки, які можуть бути ранніми симптомами раку. Ось що має насторожити

Як розпізнати рак яєчників (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Гарвардська медична школа пояснила, які симптоми у жінок можуть вказувати на рак яєчників на ранній стадії. Онкологію дуже важливо виявити якомога раніше, тоді є більше шансів на повне одужання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express.

Як вчасно розпізнати симптоми раку яєчників

Головні симптоми, за якими жінки можуть запідозрити рак яєчників - втрата апетиту, швидке відчуття ситості після прийому їжі, нездатність доїдати звичні порції.

Лікарі наголошують, що тривожитись треба, якщо таке трапляється 12 разів або більше на місяць. Також можуть бути й інші ознаки хвороби.

"Біль у спині чи животі або біль під час сексу також можуть бути ранніми ознаками. Деякі жінки можуть відчувати здуття живота", - розповідає лікар-терапевт Стефані Ооі із Гарвардської медичної школи.

За її словами, тривожним симптомом може бути втрата ваги.

"Наявність будь-якого з цих симптомів не обов’язково означає, що у вас рак яєчників, але ви повинні проконсультуватись із лікарем загальної практики", - наголосила Ооі.

Також зазначається, що щорічно у Великобританії діагностують понад 7000 нових випадків раку яєчників. Більше чверті таких випадків діагностовано у жінок віком від 75 років.

Повний список симптомів раку яєчників:

  • роздутий живіт або відчуття роздутості
  • біль або чутливість у животі або в області між стегнами
  • відсутність апетиту або відчуття насичення одразу після їди
  • часте сечовипускання
  • розлад травлення
  • закреп або діарея
  • біль у спині
  • постійне відчуття втоми
  • втрата ваги
  • кровотеча з піхви після менопаузи

Якщо ви відчуваєте будь-які незрозумілі симптоми, вам слід проконсультуватись зі своїм лікарем загальної практики.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради лікаря