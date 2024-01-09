Тріщини на склі та зламаний двигун. Які небезпеки загрожують автівці в морозну погоду

Небезпека морозу для власників авто

Максим Іванцов зазначає, що критичних і безповоротних наслідків немає, проте певні неприємні ситуації все ж можуть виникати.

Першою він називає розряджання акумулятора після того, як автомобіль простояв цілу ніч на морозі.

"Проблеми можуть насправді різнитися. Це може бути повністю несправний акумулятор, який не пережив ці морози. А може бути просто розряджений. У такому випадку акумулятор потрібно зняти, занести в тепле приміщення й там зарядити", - пояснює експерт.

Машина також може не завестися через паливо поганої якості, тому в холодний період варто обирати спеціальне пальне.

Через перепад температур у шинах може спуститися тиск чи навіть самі колеса спустяться. Тому водіям також варто звертати на це увагу.

Склоочищувачі можуть примерзнути до скла. У такому випадку дуже обережно розморозьте його. Але найчастіше склоочищувач виходить з ладу.

Інша проблема - склоомивач. Взимку потрібно використовувати рідину, яка може витримувати низькі температури. Подбайте про це завчасно, щоб не мати проблем з настанням холодів.

"Рідина, яку використовують до морозів, замерзне. Тоді за спеціальних умов доведеться робити все, щоб він розтанув. Навіть за умови прогрітого двигуна та руху автомобіля, все одно є шанси, що склоомивач не розмерзнеться", - пояснює автомобільний спеціаліст.

Якщо ви все-таки завели автомобіль і рушили з місця, то від перепаду температур (у салоні - тепло, на вулиці - холодно) на лобовому склі можуть з'явитися тріщини. Більш імовірно, що така проблема виникне за умови вже наявного сколу чи невеликої тріщини.

"Основна порада для водіїв у таку погоду - залишати автомобілі в критих паркінгах, там, де зберігається "плюсова" температура. Якщо у вас немає такої можливості, тоді перед поїздкою приділіть пів години, щоб перевірити повну справність машини", - дає пораду Іванцов.

Він також наголошує, що знання цих небезпек може заощадити для водіїв значну суму коштів і велику кількість нервових клітин.