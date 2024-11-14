Трінчер чесно розповіла про дієти та проблеми з харчуванням: "Багато років боролася"

Співачка Анна Трінчер, яка на одному зі своїх концертів заспівала з ветераном війни , розповіла, що у минулому зіштовхнулася з розладом харчової поведінки.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю співачки для "Люкс ФМ" пише детальніше, що вона сказала з цього приводу.

Анна Трінчер розповіла про проблеми з харчуванням

Зокрема, артистка не стала приховувати, що протягом років боролася з РХП (розладом харчової поведінки), і сьогодні продовжує працювати з психологом, у тому числі й через цю ситуацію.

"Я багато років боролася з розладом харчової поведінки (РХП). І навіть сьогодні, коли працюю з психологом і нутриціологом, іноді стикаюся з його проявами під впливом тригерних ситуацій. У дитинстві через проблеми з підшлунковою залозою мені призначили дієту №5, яку я дуже не любила", - пояснила Анна.

Анна Трінчер розповіла про харчування (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Трінчер зазначила, що з віком почала шукати для себе підхід, який би дозволив їй уникати крайнощів і отримати найкращий результат. Тому вона віднайшла для себе інтервальне голодування. За словами зірки, такий підхід дозволяє їй регулювати апетит, уникати переїдання та насолоджуватися їжею, отримуючи всю користь і енергію.

"Однак важливо розуміти, що харчування - дуже індивідуальна сфера, і те, що підходить одній людині, не завжди буде комфортним чи корисним для іншої. Тому перед зміною режиму я завжди рекомендую звернутися до дієтолога чи нутриціолога, які допоможуть знайти найкращий варіант саме для вас. Підтримка спеціалістів і розуміння власного тіла - ключ до здорових стосунків із їжею", - сказала знаменитість.

Співачка поділилася деталями щодо свого раціону (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Окрім того, зірка сцени також поділилася, що її раціон зараз складається з різноманітних продуктів, багатих на вітаміни, білки і корисні жири.

"Наприклад, я досить нещодавно по-справжньому змогла оцінити гречану кашу й прийняти корисність усіх її елементів. Тепер вона - невіддільна частина мого раціону. Ідеальний перекус для мене - це овочі з хумусом або тахіні. Також люблю гриби, свіжий лосось або курку, хумус й тахіні. Ще часто готую собі зелений смузі з яблука, шпинату, ківі та огірка", - розповіла 23-річна виконавиця.

Анна Трінчер коментує тему харчування та дієт (фото: instagram.com/annatrincher_official)

До слова, нещодавно Трінчер у сльозах скаржилася на проблеми зі здоров'ям перед концертом. Вона показала у stories, що поїхала до ЛОРа. Тоді знаменитість скаржилася на червоне горло, через що їй залили на зв'язки різні ліки.