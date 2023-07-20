Тримайте все у чистоті. Комаровський розповів про зберігання курячого м'яса

Куряче м'ясо - це популярний серед українців продукт, який вживають практично щодня. У літню спеку дуже важливо правильно його зберігати.
Заслужений педіатр Євген Комаровський поділився у Instagram правилами зберігання курячого м'яса.
Тримайте все на кухні у чистоті, особливо при приготуванні їжі. Мийте руки, ножі, дошки, холодильник та контейнери для зберігання.
Як правильно зберігати курятину
І сиру та готову курятину можна зберігати в холодильнику за температури +5 градусів або нижче протягом 2-3 днів, якщо на упаковці не зазначено інакше.
Крім того, зберігайте сире куряче м'ясо окремо від інших продуктів у холодильнику.
Також під час приготування слідкуйте, щоб курячий сік не потрапляв на інші продукти на кухні.
Фарш зі свійської птиці повинен зберігатися в холодильнику не більше одного дня.
Ретельно готуйте
Завжди готуйте курку, доки її м'ясо не перестане бути рожевим усередині. Найтовстіша частина м'яса повинна досягати 75 градусів на харчовому термометрі.
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