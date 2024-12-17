Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в талії

Зміцнити м’язи, схуднути та підвищити рівень енергії можна за допомогою вправ з обручем. Такі фізичні вправи можна виконувати навіть вдома та отримати багато користі
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!.
Хулахуп або обруч допомагає чудово спалювати калорії, одночасно розвантажуючи основні м’язи.
Раніше ми повідомляли про вправу, яка рівноцінна 10 000 крокам і займає лише 30 хвилин.
Також ми писали про три речі, які лікарі роблять щодня, щоб постава була рівною.