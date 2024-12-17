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Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в талії

Вправи з обручем, які допоможуть схуднути та підтягнути тіло (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зміцнити м’язи, схуднути та підвищити рівень енергії можна за допомогою вправ з обручем. Такі фізичні вправи можна виконувати навіть вдома та отримати багато користі

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!.

Хулахуп або обруч допомагає чудово спалювати калорії, одночасно розвантажуючи основні м’язи. 

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фізичні вправиСпортзал