Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в талії
Зміцнити м’язи, схуднути та підвищити рівень енергії можна за допомогою вправ з обручем. Такі фізичні вправи можна виконувати навіть вдома та отримати багато користі
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!.
Хулахуп або обруч допомагає чудово спалювати калорії, одночасно розвантажуючи основні м’язи. Є найкращі вправи, які зменшать жир на животі та підтягнуть тіло.
Обруч з обтяженням
Дієтолог і персональний фітнес-тренер Айзек Робертсон розповів, що вправи з хулахупом допомагають залучати прес протягом усього тренування.
Тому, якщо ви новачок, то вибирайте обруч з обтяженням, оскільки з ним легше займатися та він ефективніший, ніж звичайний. Так ви спалите більше калорій.
Такий спортивний тренажер також допоможе зменшити жир навколо талії.
Вправа з обручем з обтяженням (фото: eatthis.com)
Скручування стоячи
Незалежно від того, використовуєте ви обтяжений хулахуп чи звичайну версію, варто включити скручування стоячи у розпорядок тренувань.
Так м’язи живота будуть чудово тренуватися.
Спочатку тримайте обруч руками. Тримаючи ноги нерухомими на ширині плечей, поверніть верхню частину тіла спочатку в правий бік, а потім зробіть те саме з лівого боку.
Скручування з обручем (фото: eatthis.com)
Рухи з обручем на підлозі
Ще одна вправа з хулахупом, яку можна робити сидячи на підлозі. Це допомагає створити міцний прес. Це також найшвидша техніка для схуднення в животі.
Сядьте на підлогу, нахиліться назад і підніміть ноги. Після цього опустіть ноги, але не дозволяйте їм торкатися об підлогу, перш ніж знову підняти їх, доки ваше тіло не займе v-подібне положення.
Збільшуйте кількість повторень і підходів у міру зростання сили.
Вправа з обручем на підлозі (фото: eatthis.com)
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