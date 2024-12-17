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Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в талії

Вівторок 17 грудня 2024 19:03
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Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в талії Вправи з обручем, які допоможуть схуднути та підтягнути тіло (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зміцнити м’язи, схуднути та підвищити рівень енергії можна за допомогою вправ з обручем. Такі фізичні вправи можна виконувати навіть вдома та отримати багато користі

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!.

Хулахуп або обруч допомагає чудово спалювати калорії, одночасно розвантажуючи основні м’язи. Є найкращі вправи, які зменшать жир на животі та підтягнуть тіло.

Обруч з обтяженням

Дієтолог і персональний фітнес-тренер Айзек Робертсон розповів, що вправи з хулахупом допомагають залучати прес ​​протягом усього тренування.

Тому, якщо ви новачок, то вибирайте обруч з обтяженням, оскільки з ним легше займатися та він ефективніший, ніж звичайний. Так ви спалите більше калорій.

Такий спортивний тренажер також допоможе зменшити жир навколо талії.

Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в таліїВправа з обручем з обтяженням (фото: eatthis.com)

Скручування стоячи

Незалежно від того, використовуєте ви обтяжений хулахуп чи звичайну версію, варто включити скручування стоячи у розпорядок тренувань.

Так м’язи живота будуть чудово тренуватися.

Спочатку тримайте обруч руками. Тримаючи ноги нерухомими на ширині плечей, поверніть верхню частину тіла спочатку в правий бік, а потім зробіть те саме з лівого боку.

Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в таліїСкручування з обручем (фото: eatthis.com)

Рухи з обручем на підлозі

Ще одна вправа з хулахупом, яку можна робити сидячи на підлозі. Це допомагає створити міцний прес. Це також найшвидша техніка для схуднення в животі.

Сядьте на підлогу, нахиліться назад і підніміть ноги. Після цього опустіть ноги, але не дозволяйте їм торкатися об підлогу, перш ніж знову підняти їх, доки ваше тіло не займе v-подібне положення.

Збільшуйте кількість повторень і підходів у міру зростання сили.

Три вправи з обручем, які допоможуть схуднути в таліїВправа з обручем на підлозі (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли про вправу, яка рівноцінна 10 000 крокам і займає лише 30 хвилин.

Також ми писали про три речі, які лікарі роблять щодня, щоб постава була рівною.

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