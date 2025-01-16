Три симптоми головного болю, які ви ніколи не повинні ігнорувати: загрожують сліпотою і інсультом

Сильний головний біль

У першому попередженні лікар Бінг каже, що якщо головний біль "досягає 10 із 10 по больовим відчуттям протягом хвилини", і люди зазвичай описують його як найгірший головний біль у своєму житті, це має дуже насторожити.

"Тут найголовніше - виключити субарахноїдальний крововилив, який зазвичай викликається розривом аневризми. Але можуть бути й інші причини", - наголошує він.

Субарахноїдальний крововилив - це рідкісний тип інсульту, спричинений кровотечею на поверхні мозку. Це дуже серйозний стан і може бути смертельним, попереджає NHS.

Інші причини включають такі речі, як RCVS, який є періодичним звуженням кровоносних судин у мозку, а також церебральний венозний тромбоз, який є тромбом у великій вені мозку.

З віком ймовірність розвитку нового первинного головного болю, такого як мігрень, зменшується, і через це слід виключити вторинні причини, такі як гематоми, пухлини головного мозку та інфекції, і це лише деякі з них.

Вам більше 50 років

Ще одна тривожна ознака, на яку варто звернути увагу, - якщо у людини старше 50 років знову з’явився головний біль і змінився зір. Ви також повинні стежити за чутливістю шкіри голови та болем під час жування.

Лікар попереджає, що це може бути гігантоклітинний артеріїт. Це запальний стан кровоносних судин і може призвести до постійної сліпоти, якщо швидко не почати лікування високими дозами стероїдів

Очні симптоми з головним болем

Якщо у вас головний біль із опущеною повікою, розширенням зіниці та двоїнням у очах, зверніться за медичною допомогою.

Поширені причини головного болю включають: