ua en ru
Чт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Три симптоми головного болю, які ви ніколи не повинні ігнорувати: загрожують сліпотою і інсультом

Четвер 16 січня 2025 09:53
UA EN RU
Три симптоми головного болю, які ви ніколи не повинні ігнорувати: загрожують сліпотою і інсультом Фото: Які симптоми головного болю не можна залишати без уваги (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар попередив, що якщо у вас виникають певні ознаки та симптоми під час головного болю, вам слід звернутися до свого терапевта.

Які саме симптоми не варто залишати без уваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Сильний головний біль

У першому попередженні лікар Бінг каже, що якщо головний біль "досягає 10 із 10 по больовим відчуттям протягом хвилини", і люди зазвичай описують його як найгірший головний біль у своєму житті, це має дуже насторожити.

"Тут найголовніше - виключити субарахноїдальний крововилив, який зазвичай викликається розривом аневризми. Але можуть бути й інші причини", - наголошує він.

Субарахноїдальний крововилив - це рідкісний тип інсульту, спричинений кровотечею на поверхні мозку. Це дуже серйозний стан і може бути смертельним, попереджає NHS.

Інші причини включають такі речі, як RCVS, який є періодичним звуженням кровоносних судин у мозку, а також церебральний венозний тромбоз, який є тромбом у великій вені мозку.

З віком ймовірність розвитку нового первинного головного болю, такого як мігрень, зменшується, і через це слід виключити вторинні причини, такі як гематоми, пухлини головного мозку та інфекції, і це лише деякі з них.

Вам більше 50 років

Ще одна тривожна ознака, на яку варто звернути увагу, - якщо у людини старше 50 років знову з’явився головний біль і змінився зір. Ви також повинні стежити за чутливістю шкіри голови та болем під час жування.

Лікар попереджає, що це може бути гігантоклітинний артеріїт. Це запальний стан кровоносних судин і може призвести до постійної сліпоти, якщо швидко не почати лікування високими дозами стероїдів

Очні симптоми з головним болем

Якщо у вас головний біль із опущеною повікою, розширенням зіниці та двоїнням у очах, зверніться за медичною допомогою.

Поширені причини головного болю включають:

  • погана постава
  • прийом занадто великої кількості знеболюючих
  • застуда або грип
  • велика кількість алкоголю
  • менструація або менопауза (гормональний головний біль)
  • проблеми із зором
  • стрес
  • недостатнє вживання рідини (зневоднення)

Читайте також про 7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму.

Раніше ми повідомляли, чи завжди болить голова при високому тиску.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здоров'я
NEWS
Україна підпише з Британією угоду про партнерство на 100 років: що вона передбачає
Україна підпише з Британією угоду про партнерство на 100 років: що вона передбачає