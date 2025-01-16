Три симптоми головного болю, які ви ніколи не повинні ігнорувати: загрожують сліпотою і інсультом
Лікар попередив, що якщо у вас виникають певні ознаки та симптоми під час головного болю, вам слід звернутися до свого терапевта.
Які саме симптоми не варто залишати без уваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Сильний головний біль
У першому попередженні лікар Бінг каже, що якщо головний біль "досягає 10 із 10 по больовим відчуттям протягом хвилини", і люди зазвичай описують його як найгірший головний біль у своєму житті, це має дуже насторожити.
"Тут найголовніше - виключити субарахноїдальний крововилив, який зазвичай викликається розривом аневризми. Але можуть бути й інші причини", - наголошує він.
Субарахноїдальний крововилив - це рідкісний тип інсульту, спричинений кровотечею на поверхні мозку. Це дуже серйозний стан і може бути смертельним, попереджає NHS.
Інші причини включають такі речі, як RCVS, який є періодичним звуженням кровоносних судин у мозку, а також церебральний венозний тромбоз, який є тромбом у великій вені мозку.
З віком ймовірність розвитку нового первинного головного болю, такого як мігрень, зменшується, і через це слід виключити вторинні причини, такі як гематоми, пухлини головного мозку та інфекції, і це лише деякі з них.
Вам більше 50 років
Ще одна тривожна ознака, на яку варто звернути увагу, - якщо у людини старше 50 років знову з’явився головний біль і змінився зір. Ви також повинні стежити за чутливістю шкіри голови та болем під час жування.
Лікар попереджає, що це може бути гігантоклітинний артеріїт. Це запальний стан кровоносних судин і може призвести до постійної сліпоти, якщо швидко не почати лікування високими дозами стероїдів
Очні симптоми з головним болем
Якщо у вас головний біль із опущеною повікою, розширенням зіниці та двоїнням у очах, зверніться за медичною допомогою.
Поширені причини головного болю включають:
- погана постава
- прийом занадто великої кількості знеболюючих
- застуда або грип
- велика кількість алкоголю
- менструація або менопауза (гормональний головний біль)
- проблеми із зором
- стрес
- недостатнє вживання рідини (зневоднення)
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