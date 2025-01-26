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Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном

Названо симптоми діабету 2 типу, які виникають перед сном (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Діабет 2 типу спричиняє надто високий рівень цукру в крові та може призвести до серйозних наслідків. Лікарі назвали три симптоми, які можуть з'являтись перед сном та вказувати на важкий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.

Симптоми діабету

Хто у групі ризику

Ризик розвитку цукрового діабету вище у людей з:

  • спадковою схильністю
  • захворюваннями підшлункової залози
  • ожирінням
  • нераціональним харчуванням
  • малорухливим способом життя
  • частими стресами
  • гормональними порушеннями
  • захворюваннями серцево-судинної системи
  • гіпертонією
  • синдромом полікістозних яєчників
  • порушенням ліпідного обміну (високим рівнем холестерину в крові)

Також ймовірність захворювання підвищується під час вагітності (розрізняють гестаційний діабет) і після 45 років.

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