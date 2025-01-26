Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном

Діабет 2 типу спричиняє надто високий рівень цукру в крові та може призвести до серйозних наслідків. Лікарі назвали три симптоми, які можуть з'являтись перед сном та вказувати на важкий стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.
Ризик розвитку цукрового діабету вище у людей з:
Також ймовірність захворювання підвищується під час вагітності (розрізняють гестаційний діабет) і після 45 років.
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