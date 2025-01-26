Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном

Діабет 2 типу спричиняє надто високий рівень цукру в крові та може призвести до серйозних наслідків. Лікарі назвали три симптоми, які можуть з'являтись перед сном та вказувати на важкий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Симптоми діабету

Діабет 2 типу - це тривалий стан, що характеризується високим рівнем цукру в крові, є найпоширенішою формою діабету. Це відбувається, коли організм не використовує інсулін ефективно або підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну.

Якщо у вас в сімейному анамнезі був діабет 2 типу, то ризик його розвитку зростає. Інші фактори ризику включають надмірну вагу, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання цукру, жиру та солі.

Загальні тривожні ознаки діабету 2 типу можуть з’явитися в будь-який час, але три частіше виникають або погіршуються під час сну

Три нічних симптоми, на які варто звернути увагу, включають часте сечовипускання, пробудження з головним болем і підвищену спрагу.

Важливо знати, що високий рівень цукру в крові або гіперглікемія також може впливати на сон.

Коли рівень цукру в крові високий, то це може збільшити кількість походів в туалет, що може перервати сон. Високий рівень цукру в крові також може спричинити такі симптоми, як відчуття спраги та головний біль, а також може призвести до довгого засинання.

Інші симптоми діабету 2 типу можуть включати:

неспокій, дратівливість і сплутаність свідомості

липка або спітніла шкіра

прокидатися з відчуттям втоми, дратівливості або розгубленості

раптове прискорене або повільне дихання

прискорене серцебиття

Хто у групі ризику

Ризик розвитку цукрового діабету вище у людей з:

спадковою схильністю

захворюваннями підшлункової залози

ожирінням

нераціональним харчуванням

малорухливим способом життя

частими стресами

гормональними порушеннями

захворюваннями серцево-судинної системи

гіпертонією

синдромом полікістозних яєчників

порушенням ліпідного обміну (високим рівнем холестерину в крові)

Також ймовірність захворювання підвищується під час вагітності (розрізняють гестаційний діабет) і після 45 років.