ua en ru
Нд, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном

Неділя 26 січня 2025 12:05
UA EN RU
Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном Названо симптоми діабету 2 типу, які виникають перед сном (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Діабет 2 типу спричиняє надто високий рівень цукру в крові та може призвести до серйозних наслідків. Лікарі назвали три симптоми, які можуть з'являтись перед сном та вказувати на важкий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.

Симптоми діабету

Діабет 2 типу - це тривалий стан, що характеризується високим рівнем цукру в крові, є найпоширенішою формою діабету. Це відбувається, коли організм не використовує інсулін ефективно або підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну.

Якщо у вас в сімейному анамнезі був діабет 2 типу, то ризик його розвитку зростає. Інші фактори ризику включають надмірну вагу, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання цукру, жиру та солі.

Загальні тривожні ознаки діабету 2 типу можуть з’явитися в будь-який час, але три частіше виникають або погіршуються під час сну

Три нічних симптоми, на які варто звернути увагу, включають часте сечовипускання, пробудження з головним болем і підвищену спрагу.

Важливо знати, що високий рівень цукру в крові або гіперглікемія також може впливати на сон.

Коли рівень цукру в крові високий, то це може збільшити кількість походів в туалет, що може перервати сон. Високий рівень цукру в крові також може спричинити такі симптоми, як відчуття спраги та головний біль, а також може призвести до довгого засинання.

Інші симптоми діабету 2 типу можуть включати:

  • неспокій, дратівливість і сплутаність свідомості
  • липка або спітніла шкіра
  • прокидатися з відчуттям втоми, дратівливості або розгубленості
  • раптове прискорене або повільне дихання
  • прискорене серцебиття

Хто у групі ризику

Ризик розвитку цукрового діабету вище у людей з:

  • спадковою схильністю
  • захворюваннями підшлункової залози
  • ожирінням
  • нераціональним харчуванням
  • малорухливим способом життя
  • частими стресами
  • гормональними порушеннями
  • захворюваннями серцево-судинної системи
  • гіпертонією
  • синдромом полікістозних яєчників
  • порушенням ліпідного обміну (високим рівнем холестерину в крові)

Також ймовірність захворювання підвищується під час вагітності (розрізняють гестаційний діабет) і після 45 років.

Раніше ми повідомляли про 5 поширених міфів про цукровий діабет.

Також ми писали про продукти, які знижують рівень цукру в крові.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я
NEWS
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області
Українські воїни повторно уразили Рязанський НПЗ та пункт управління у Курській області