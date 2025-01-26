Три симптоми діабету 2 типу, які з'являються перед сном
Діабет 2 типу спричиняє надто високий рівень цукру в крові та може призвести до серйозних наслідків. Лікарі назвали три симптоми, які можуть з'являтись перед сном та вказувати на важкий стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.
Симптоми діабету
Діабет 2 типу - це тривалий стан, що характеризується високим рівнем цукру в крові, є найпоширенішою формою діабету. Це відбувається, коли організм не використовує інсулін ефективно або підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну.
Якщо у вас в сімейному анамнезі був діабет 2 типу, то ризик його розвитку зростає. Інші фактори ризику включають надмірну вагу, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання цукру, жиру та солі.
Загальні тривожні ознаки діабету 2 типу можуть з’явитися в будь-який час, але три частіше виникають або погіршуються під час сну
Три нічних симптоми, на які варто звернути увагу, включають часте сечовипускання, пробудження з головним болем і підвищену спрагу.
Важливо знати, що високий рівень цукру в крові або гіперглікемія також може впливати на сон.
Коли рівень цукру в крові високий, то це може збільшити кількість походів в туалет, що може перервати сон. Високий рівень цукру в крові також може спричинити такі симптоми, як відчуття спраги та головний біль, а також може призвести до довгого засинання.
Інші симптоми діабету 2 типу можуть включати:
- неспокій, дратівливість і сплутаність свідомості
- липка або спітніла шкіра
- прокидатися з відчуттям втоми, дратівливості або розгубленості
- раптове прискорене або повільне дихання
- прискорене серцебиття
Хто у групі ризику
Ризик розвитку цукрового діабету вище у людей з:
- спадковою схильністю
- захворюваннями підшлункової залози
- ожирінням
- нераціональним харчуванням
- малорухливим способом життя
- частими стресами
- гормональними порушеннями
- захворюваннями серцево-судинної системи
- гіпертонією
- синдромом полікістозних яєчників
- порушенням ліпідного обміну (високим рівнем холестерину в крові)
Також ймовірність захворювання підвищується під час вагітності (розрізняють гестаційний діабет) і після 45 років.
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