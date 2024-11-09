Три штуки цього сухофрукту відновлять печінку та піднімуть імунітет краще за будь-які ліки

Цей сушений фрукт споживають як ліки від проблем з травленням або метаболізмом. А ще він може підвищити імунітет восени та взимку та має корисні властивості для печінки.

Який саме сухофрукт треба включати в раціон - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який сухофрукт суперкорисний?

Червоний китайський фінік, також відомий як зизифус належить до родини крушиноподібних і споріднений, зокрема, з солодкою говенією. Його плоди усувають похмілля і тягу до алкоголю.

Плоди зизифуса їдять і використовують в Азії як традиційну медицину протягом тисячоліть. Буває різновидів з круглими і грушоподібними плодами, вони можуть бути розміром з вишню або велику сливу. Він має цінні властивості для здоров'я, тому варто включити його в щоденний раціон.

Червоні фініки - фрукти, відомі своїми лікувальними властивостями, і навіть доступні в порошкоподібному вигляді як дієтична добавка. Це пояснюється їх високою харчовою цінністю, у тому числі вмістом цінних мікроелементів і вітамінів, а також підтримуючою дією на організм.

Червоні фініки містять багато корисних для здоров'я сполук, що належать до водорозчинної клітковини, включаючи полісахариди. При контакті з водою вони збільшуються в об'ємі і перетворюються на захисний і живильний гель, який підтримує травну систему.

У традиційній китайській медицині плоди зизифуса особливо цінувалися за їх заспокійливі властивості, живлять кров і зміцнюють селезінку та шлунок.

Плоди зизифуса також багаті антиоксидантами, такими як флавоноїди та тритерпени.

Найпоширеніші полісахариди в китайських фініках мають високу біологічну активність і низьку токсичність, виявляючи протиракові, гіполіпідемічні та захисні властивості печінки.

Тритерпени також мають цей останній ефект. Як і згадані вище сполуки, фенольні кислоти також мають потенційний лікувальний ефект у разі пошкодження печінки та захисту шкіри.

Ще однією важливою групою антиоксидантів у плодах зизифуса є алкалоїди, які мають противірусну, антибактеріальну дію та пригнічують нейротоксичну дію сполук на мозок.

Китайські фініки корисні при стресі, деменції, проблемах з травленням, отруєнні важкими металами, запаленнях кишечника і запорах. Вони підтримують імунну систему, а крім згаданих полісахаридів важливу роль у збільшенні кількості імунних клітин відіграють лігніни.

Так виглядає китайський фінік (фото: bestnuts.com.ua)

Як їсти червоні фініки?

Червоні фініки можна їсти як сухофрукти на перекус, а також додавати в десерти, каші, йогурти, а також фруктові та солоні салати та м’ясо.

Також зизифус додають в супи й чай, і цей спосіб його вживання є одним з найпопулярніших, хоча деякі люди додають плоди і в каву. Існує також чай із самих плодів, який особливо рекомендується при запорах. Сік ягід також можна замочити у воді та змішати, а потім використовувати як здоровий підсолоджувач. У стравах поширені фруктові комбінації з ягодами годжі, цитрусовими, імбиром, корицею, кокосом, горіхами та шоколадом.