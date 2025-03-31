Що не можна їсти при прийомі ліків? Названо три заборонені продукти

Чому вадливо уникати деяких продуктів

Дотримання збалансованої дієти, багатої на фрукти та овочі, має вирішальне значення.

Люди, які регулярно приймають ліки від різних проблем зі здоров’ям, можуть не помічати того факту, що певні фрукти, овочі, молочні продукти та напої можуть впливати на ефективність ліків. У деяких випадках поєднання їжі та певних ліків може потенційно завдати шкоди організму та навіть погіршити стан.

Щоразу, коли ви починаєте приймати новий препарат, важливо уважно прочитати інструкцію, оскільки вона може містити попередження про взаємодію з їжею. Крім того, деякі ліки може знадобитися приймати натщесерце через можливу взаємодію з іншими речовинами.

Які продукти не можна поєднувати з ліками

Грейпфрут

Грейпфрут, мабуть, найчастіше згадується як їжа, яку слід уникати під час прийому певних ліків. Попри велику кількість вітаміну С і калію, інші хімічні речовини у фрукті можуть порушити метаболізм певних ліків у організмі.

Зокрема, фуранокумарини можуть взаємодіяти з ферментами травної системи, відповідальними за розщеплення ліків.

У багатьох випадках це може призвести до метаболізму в організмі більшої кількості препарату, ніж передбачалося спочатку, що призводить до збільшення дози, що може бути особливо небезпечним для певних ліків.

Деякі з найбільш поширених ліків, які взаємодіють з грейпфрутом, включають:

статини, що використовуються для зниження холестерину

деякі засоби лікування високого кров'яного тиску

кортикостероїди, що використовуються для лікування хвороби Крона

антигістамінні засоби

Лакриця

Лакриця - це багаторічна рослина сімейства бобових. У фармацевтиці та кулінарії переважно використовують корінь солодки. Цукерки з рослини виходять неймовірно солодкі й ароматні.

Лакриця є частим компонентом різних солодощів і закусок, деякі дослідження вказують на те, що вона потенційно може знижувати рівень калію в крові, що призводить до нерегулярного серцевого ритму та гіпертонії.

Отже, специфічні ліки, які також впливають на рівень калію в організмі, можуть мати посилені побічні ефекти при поєднанні з лакрицею, наприклад, кортикостероїди.

Молочні продукти

Широкий асортимент молочних продуктів, багатих кальцієм і магнієм, може порушити засвоєння деяких ліків для боротьби з інфекціями. Примітно, що деякі дослідження показують, що молоко та інші молочні продукти можуть перешкоджати організму ефективно засвоювати деякі антибіотики, потенційно знижуючи їхню ефективність.

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