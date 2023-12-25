Три приклади токсичної поведінки, яку багато людей вважає нормою

Приклад 1

Коли хтось поводить себе грубо, але називає це чесністю.

"Я ж чесний з тобою", - каже така людина у відповідь на дорікання.

Приклад 2

Коли людина ображає інших, а потім говорить, що це був просто жарт.

"Я пожартував, у мене почуття гумору таке", - говорить така людина, ніби виправдовуючись за свою поведінку. Або "Ти знову все не так зрозуміла".

Приклад 3

Коли людина постійно в ролі жертви. У такої людини переважно усі винні, але не вона сама.

Як зазначає психолог, токсична поведінка може бути як по всіх трьох пунктах, так і по одному. Це може бути близька людина, колега, батьки та навіть ви самі.

Якщо ви побачили таку поведінку у когось з ваших близьких, то варто задуматися і, можливо, поговорити про це. Якщо ви зловили себе на думці, що у вас є така токсична поведінка, то варто поговорити про це з психологом.